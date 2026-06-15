Hastanesi, okulu, stadyumu var! 80 bin kişilik 'yüzen şehrin' detayları şaşkına çevirdi
Kruvaziyer anlayışını kökten değiştirecek 16 milyar dolarlık dev proje... İçinde hastaneden okula, otelden stadyuma kadar her şeyin bulunacağı, 80 bin kişilik yüzen şehir 'Freedom Ship' yeniden gündeme düştü. Açık denizlerde sürekli hareket halinde olması planlanan projenin hayata geçirilmesi için ise 16 milyar dolarlık (yaklaşık 740 milyar TL) yatırım aranıyor.
- Yaklaşık 1,6 kilometre uzunluğunda, 30 güverte yüksekliğinde ve 2,3 milyon ton ağırlığında olması planlanıyor.
- 50 bin daimi sakin, 10 bin ziyaretçi ve 20 bin mürettebatı ağırlayabilecek.
- Müzeler, konferans merkezi, senfoni salonu, su parkı, akvaryum, alışveriş alanları, restoranlar, oteller ve 15 bin kişilik bir stadyum gibi birçok unsuru barındıracak.
- İlkokuldan üniversite seviyesine kadar eğitim imkanları ve tam donanımlı bir hastane bulunacak.
- Dev boyutları nedeniyle limanlara yanaşmayacak, uluslararası sularda kalacak ve ulaşımı feribotlarla sağlanacak.
- Yaklaşık 16 milyar dolarlık maliyeti olan proje için henüz kesin bir inşaat tarihi belirlenmedi, finansman çalışmaları sürüyor.
Denizlerde sürekli hareket halinde olacak ve yaklaşık iki yılda bir dünyanın çevresini dolaşacak şekilde tasarlanan Freedom Ship, şimdiye kadar planlanan en büyük yüzen hayat alanlarından biri olarak dikkat çekiyor. Konutlardan okullara, hastaneden stadyuma kadar bir şehrin ihtiyaç duyduğu tüm unsurları bünyesinde barındırması planlanan proje, 80 bin kişilik kapasitesiyle öne çıkıyor.
80 BİN KİŞİYİ AYNI ANDA BARINDIRABİLECEK
Florida merkezli Freedom Cruise Line International tarafından geliştirilen proje, yaklaşık 1,6 kilometre uzunluğunda, 30 güverte yüksekliğinde ve 2,3 milyon ton ağırlığında dev bir yapının inşasını öngörüyor. Tamamlanması halinde gemi, 50 bin daimi sakin, 10 bin ziyaretçi ve 20 bin mürettebatı ağırlayabilecek.
STADYUMDAN HASTANEYE, OKULLARDAN OTELLERE… PROJEDE YOK YOK!
Freedom Ship’in içinde müzeler, konferans merkezi, senfoni salonu, su parkı, akvaryum, alışveriş alanları, restoranlar, oteller ve 15 bin kişilik bir stadyum bulunacak. Ayrıca tramvay sistemi, yaya yolları ve yeşil alanlarla geminin bir ulaşım aracından çok yüzen bir kent olarak hizmet vermesi hedefleniyor.
Projede eğitim ve sağlık hizmetlerine de yer veriliyor. Gemide ilkokuldan üniversite seviyesine kadar eğitim imkânı sağlanırken, tam donanımlı bir hastane de hizmet verecek. Böylece sakinlerin uzun süre karaya çıkmadan hayatlarını sürdürebilmesi amaçlanıyor.
LİMANLARA YANAŞMAYACAK
Freedom Ship’in en dikkat çekici özelliklerinden biri ise limanlara yanaşmayacak olması. Dev boyutları nedeniyle uluslararası sularda kalacak olan gemiye ulaşım, yakın limanlardan yapılacak feribot seferleriyle sağlanacak. Enerji ihtiyacının ise nükleer sistemlerle karşılanması planlanıyor.
PROJENİN ÖNÜNDEKİ TEK ENGEL: 16 MİLYAR DOLARLIK FİNANSMAN
Ancak yaklaşık 16 milyar dolarlık maliyeti (yaklaşık 740 milyar TL) bulunan proje için henüz kesin bir inşaat tarihi açıklanmadı. Şirket, gerekli finansmanı sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Yetkililer, fon bulunması halinde inşaatın üç ila dört yıl içinde tamamlanabileceğini belirtiyor.
Daha önce uzun süreli hayat sunan bazı konut gemileri hayata geçirilmiş olsa da Freedom Ship, ölçeği ve hedeflediği nüfus açısından benzerlerinden ayrılıyor. Finansman ve teknik zorlukların aşılması durumunda proje, yalnızca dünyanın en büyük gemisi olmakla kalmayacak, aynı zamanda okyanuslar üzerinde kalıcı hayat fikrini gerçeğe dönüştüren ilk örneklerden biri olacak.