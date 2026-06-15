Kruvaziyer anlayışını kökten değiştirecek 16 milyar dolarlık dev proje... İçinde hastaneden okula, otelden stadyuma kadar her şeyin bulunacağı, 80 bin kişilik yüzen şehir 'Freedom Ship' yeniden gündeme düştü. Açık denizlerde sürekli hareket halinde olması planlanan projenin hayata geçirilmesi için ise 16 milyar dolarlık (yaklaşık 740 milyar TL) yatırım aranıyor.

Denizlerde sürekli hareket halinde olacak ve yaklaşık iki yılda bir dünyanın çevresini dolaşacak şekilde tasarlanan Freedom Ship, şimdiye kadar planlanan en büyük yüzen hayat alanlarından biri olarak dikkat çekiyor. Konutlardan okullara, hastaneden stadyuma kadar bir şehrin ihtiyaç duyduğu tüm unsurları bünyesinde barındırması planlanan proje, 80 bin kişilik kapasitesiyle öne çıkıyor.

80 BİN KİŞİYİ AYNI ANDA BARINDIRABİLECEK

Florida merkezli Freedom Cruise Line International tarafından geliştirilen proje, yaklaşık 1,6 kilometre uzunluğunda, 30 güverte yüksekliğinde ve 2,3 milyon ton ağırlığında dev bir yapının inşasını öngörüyor. Tamamlanması halinde gemi, 50 bin daimi sakin, 10 bin ziyaretçi ve 20 bin mürettebatı ağırlayabilecek.

Kaynak: freedomship.com

STADYUMDAN HASTANEYE, OKULLARDAN OTELLERE… PROJEDE YOK YOK!

Freedom Ship’in içinde müzeler, konferans merkezi, senfoni salonu, su parkı, akvaryum, alışveriş alanları, restoranlar, oteller ve 15 bin kişilik bir stadyum bulunacak. Ayrıca tramvay sistemi, yaya yolları ve yeşil alanlarla geminin bir ulaşım aracından çok yüzen bir kent olarak hizmet vermesi hedefleniyor.

Hastanesi, okulu, stadyumu var! 80 bin kişilik yüzen şehrin detayları şaşkına çevirdi

Projede eğitim ve sağlık hizmetlerine de yer veriliyor. Gemide ilkokuldan üniversite seviyesine kadar eğitim imkânı sağlanırken, tam donanımlı bir hastane de hizmet verecek. Böylece sakinlerin uzun süre karaya çıkmadan hayatlarını sürdürebilmesi amaçlanıyor.

Hastanesi, okulu, stadyumu var! 80 bin kişilik yüzen şehrin detayları şaşkına çevirdi

LİMANLARA YANAŞMAYACAK

Freedom Ship’in en dikkat çekici özelliklerinden biri ise limanlara yanaşmayacak olması. Dev boyutları nedeniyle uluslararası sularda kalacak olan gemiye ulaşım, yakın limanlardan yapılacak feribot seferleriyle sağlanacak. Enerji ihtiyacının ise nükleer sistemlerle karşılanması planlanıyor.

Hastanesi, okulu, stadyumu var! 80 bin kişilik yüzen şehrin detayları şaşkına çevirdi

PROJENİN ÖNÜNDEKİ TEK ENGEL: 16 MİLYAR DOLARLIK FİNANSMAN

Ancak yaklaşık 16 milyar dolarlık maliyeti (yaklaşık 740 milyar TL) bulunan proje için henüz kesin bir inşaat tarihi açıklanmadı. Şirket, gerekli finansmanı sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Yetkililer, fon bulunması halinde inşaatın üç ila dört yıl içinde tamamlanabileceğini belirtiyor.

Hastanesi, okulu, stadyumu var! 80 bin kişilik yüzen şehrin detayları şaşkına çevirdi

Daha önce uzun süreli hayat sunan bazı konut gemileri hayata geçirilmiş olsa da Freedom Ship, ölçeği ve hedeflediği nüfus açısından benzerlerinden ayrılıyor. Finansman ve teknik zorlukların aşılması durumunda proje, yalnızca dünyanın en büyük gemisi olmakla kalmayacak, aynı zamanda okyanuslar üzerinde kalıcı hayat fikrini gerçeğe dönüştüren ilk örneklerden biri olacak.

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