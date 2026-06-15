2026 Dünya Kupası'nda Güney Kore ile Çek Cumhuriyeti arasında oynanan maç sırasında bir Güney Koreli taraftara yönelik ırkçı hareket yaptığı görüntülenen Meksikalı mühendis Ulises Fernando Bernal Miramontes, gelen tepkilerin ardından özür diledi. Bernal'in başkanlığını yürüttüğü mühendislik birliği de görevden alındığını açıkladı.

Meksika'nın Guadalajara kentinde oynanan Güney Kore-Çek Cumhuriyeti Dünya Kupası maçında yaşanan bir olay sosyal medyada büyük tepki çekti. Güney Koreli içerik üreticisi Yoon Su-jin'in paylaştığı videoda, tribünde oturan Meksikalı Ulises Fernando Bernal Miramontes'in gözlerinin kenarlarını çekiştirerek Doğu Asyalıları hedef alan bir jest yaptığı ve ardından güldüğü görüldü. Söz konusu hareket, Asya kökenli insanlara yönelik aşağılayıcı ve ırkçı bir davranış olarak değerlendirildi.

“DÜNYA KUPASI’NDA IRKÇILIĞI DENEYİMLEDİĞİMİZ AN…”

YouTube'da "InoCat" adıyla tanınan ve milyonlarca takipçisi bulunan Yoon Su-jin, videoyu "Bakış Açısı: Dünya Kupası'nda ırkçılığı deneyimlediğiniz an" başlığıyla paylaştı. Paylaşımında Korece olarak, "Dünya Kupası için ta Meksika'ya kadar geldim ama... fazla mı hassas davranıyorum?" ifadelerini kullandı.

Tribündeki ırkçı hareketi pahalıya patladı! Sosyal medya ayağa kalktı, Meksikalı yönetici görevden alındı

MEKSİKALILARDAN ÖZÜR MESAJI YAĞDI

Kısa sürede viral olan video on binlerce yorum aldı. Birçok kullanıcı yaşanan olaya tepki gösterirken, çok sayıda Meksikalı da Bernal'in davranışlarının ülkeyi temsil etmediğini belirterek özür mesajları paylaştı. Yorumlarda, "Bu adam Meksikalıları temsil etmiyor", "Bir Meksikalı olarak utanıyorum" ve "Onun adına özür diliyorum" ifadeleri yer aldı.

Tribündeki ırkçı hareketi pahalıya patladı! Sosyal medya ayağa kalktı, Meksikalı yönetici görevden alındı

Sosyal medya kullanıcıları daha sonra videodaki kişinin, Jalisco Eyaleti Topografik ve Jeodezik Mühendisler Koleji (CITGEJ) Başkanı Ulises Fernando Bernal Miramontes olduğunu tespit etti. Bunun üzerine meslek örgütüne Bernal'in görevden alınması yönünde çağrılar yapıldı.

Yaşananların ardından CITGEJ yönetimi iç soruşturma başlattığını açıkladı. Kurumdan yapılan açıklamada, "Bu olayla ilgili yaşananlardan dolayı derin üzüntü duyuyoruz" denilerek sürecin kurumun tüzük ve yönetmelikleri çerçevesinde değerlendirileceği belirtildi.

"KENDİNİZİ EVİNİZDE HİSSEDİN İSTEDİM"

Bernal ise sosyal medya hesabından yayımladığı videoda hem görevinden istifa ettiğini hem de kamuoyundan özür dilediğini duyurdu. Bernal, "Yabancıların Meksika'da kendilerini evlerinde gibi hissetmelerini istedim, ama tam tersini yaptım" dedi. Güney Koreli içerik üreticiden, Kore toplumundan ve Meksikalılardan özür dileyen Bernal, yaptığı hareket nedeniyle Yoon Su-jin ile doğrudan iletişime geçmeyi düşündüğünü de ifade etti.

Tribündeki ırkçı hareketi pahalıya patladı! Sosyal medya ayağa kalktı, Meksikalı yönetici görevden alındı

Daha sonra yayımladığı yazılı açıklamada ise, "Bu nedenle, kamuoyundan açık bir özür dilemenin önemli olduğuna inanıyorum" ifadelerini kullandı. Kendini haklı çıkarmaya çalışmadığını belirten Bernal, hayatı boyunca insanlara saygıyla davranmaya özen gösterdiğini de sözlerine ekledi.

Tribündeki ırkçı hareketi pahalıya patladı! Sosyal medya ayağa kalktı, Meksikalı yönetici görevden alındı

KORELİ AKTİVİSTTEN FIFA’YA ÇAĞRI

Koreli aktivist ve akademisyen Seo Kyoung-duk da olaya tepki göstererek FIFA'nın harekete geçmesi gerektiğini söyledi. Seo, "Dünya Kupası gibi bir etkinlikte, farklı milletlerden ve ırklardan insanların tek bir küresel topluluk olarak bir araya geldiği bir ortamda böyle bir şeyin yaşanması kabul edilemez" dedi. FIFA'nın benzer olayların tekrar yaşanmaması için gerekli adımları atması gerektiğini vurguladı.

Haberle İlgili Daha Fazlası