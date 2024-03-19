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Haberler > Dünya > Fransa'da kabine bu iddialarla çalkalanıyor! Bakan, başbakana tehditler savurdu

Fransa'da kabine bu iddialarla çalkalanıyor! Bakan, başbakana tehditler savurdu

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Fransa&#039;da kabine bu iddialarla çalkalanıyor! Bakan, başbakana tehditler savurdu

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire'in tasarruf genelgesine tepki gösteren Fransa Kültür Bakanı Dati'nin Başbakan Attal'ı bu nedenle "Köpeğinden döner yapacağım" diye tehdit ettiği iddia edildi.

Fransa kabinesi tehdit iddialarıyla gündemde... Fransa Kültür Bakanı Rachida Dati, Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire'in tasarruf genelgesine tepki gösterdi.

Fransız Le Monde gazetesinin haberine göre, Dati'nin Başbakan Gabriel Attal'a bu nedenle "Köpeğinden döner yapacağım" dediği öne sürüldü.

Öte yandan, Dati'nin, Ekonomi Bakanı Le Maire'e de "Sen büyük bir pisliksin" mesajı gönderdiği iddia edildi.

Le Maire, 18 Şubat'ta, bakanlıklar dahil genel bütçeden derhal 10 milyar euro tasarruf yapılacağını açıklamış ve bu kapsamda Kültür Bakanlığının bütçesinden yaklaşık 200 milyon euro kesintiye gidilmişti.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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