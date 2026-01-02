Gambiya’nın kuzeybatı açıklarında mülteci taşıyan bir botun alabora olması sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, 96 kişi kurtarıldı.

Gambiya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, North Bank bölgesi açıklarında gece saatlerinde meydana gelen kazada bottaki çok sayıda kişi denize savruldu. Kurtarılan mültecilerden 10’unun durumunun kritik olduğu bildirildi.

Arama kurtarma çalışmalarına üç deniz kuvvetleri sürat teknesi, bir kıyı devriye gemisi ve gönüllü olarak bölgeye ulaşan bir balıkçı teknesi katıldı. Yetkililer, botta 200’den fazla kişinin bulunmuş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

ÇOK FAZLA ÖLÜ VAR

Gambiya çıkışlı göçmen rotası daha önce de can aldı. Ağustos 2025’te yine Gambiya’dan ayrılan bir botun batması sonucu en az 70 kişi hayatını kaybetmişti.

Öte yandan Avrupa Birliği verilerine göre, 2024 yılında 46 binden fazla düzensiz göçmen Kanarya Adaları’na ulaştı. İnsan hakları örgütü Caminando Fronteras, Kanarya Adaları’na geçmeye çalışırken 10 binden fazla kişinin öldüğünü bunun 2023’e kıyasla yüzde 58 artış anlamına geldiğini açıkladı.

