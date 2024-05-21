Gazze'yi bu kez susturamadı... İsrail baskı sonrası AP konusunda geri adım attı

Gazze'de onlarca gazeteciyi öldüren ve "ulusal güvenliği tehdit ettiği" gerekçesiyle yabancı haber ağlarını yasaklayan yasayı onaylayan İsrail, Associated Press’e (AP) ait ekipmanlara bugün el koydu. İsrail ABD'nin baskısı sonrası geri adım atmak zorunda kaldaı.

Filistin topraklarını işgal eden İsrail, abluka altındaki Gazze'ye 7 Ekim'den bu yana acımasız saldırılarını sürdürüyor. Gazze'de sadece bombaları değil açlık silahını da kullanan İsrail, yaptıklarını dünyadan gizlemek için basın mensuplarını baskılamaya devam ediyor.

Katar merkezli Al Jazeera'nin de bulunduğu kanalların yayınlarını "ulusal güvenliği tehdit ettiği" gerekçesiyle yasaklama yetkisi veren yasayı onaylayan İsrail bugün ABD merkezli haber ajansı Associated Press'e (AP) ait ekipmanlara el koydu.

İSRAİL BU KEZ GERİ ADIM ATTI

İsrail, ABD'nin baskısı sonrası geri adım attı. Tel Aviv, Associated Press’e (AP) ait el koyduğu ekipmanları iade edecek ve canlı yayının devam etmesine izin verecek.

İsrail İletişim Bakanı Shlomo Karhi, İsrail Savunma Bakanlığı'nın Sderot'taki yerlerden yapılan yayınların askeri kuvvetleri açısından taşıdığı riski incelemek istemesi nedeniyle AP’nin ekipmanlarına el koyulduğunu ve canlı yayının kesildiğini belirterek, operasyonun iptal edilmesi ve ekipmanın AP’ye iade edilmesi talimatı verdiğini söyledi.

AL JAZEERA'YE GÖRÜNTÜ SAĞLAMAKLA SUÇLANMIŞTI

İsrail İletişim Bakanlığı’na bağlı yetkililer, AP’nin ülkenin güneydeki Sderot kasabasında bulunan merkezine giderek AP’ye ait ekipmanlara el koymuş, AP’yi Al Jazeera’ye görüntü sağlayarak yeni medya yasasını ihlal etmekle suçlamıştı. İsrail İletişim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Hükümetin kararı ve İletişim Bakanı’nın talimatı doğrultusunda, İletişim Bakanlığı devletin güvenliğine zarar veren yayınları sınırlandırmak için gereken her türlü yaptırımı uygulamaya devam edecektir" denilmişti.