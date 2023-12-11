Gece 'şahed', sabah balistik füze! Rusya'dan Kiev'e peş peşe saldırılar

11 Aralık 2023 10:02 - Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2023 10:03

Editör: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Anadolu Ajansı

24 Şubat 2022'de Rus lider Vladimir Putin'in Ukrayna'ya askeri operasyon emri vermesi ile başlayan Rusya-Ukrayna savaşı iki yıla yakın süredir devam ediyor. Bu süreçte iki taraf da büyük kayıplar verirken, iki liderin de geri adım atmaması savaşın seyrini belirleyen en önemli etkenlerden birisi olarak tarihe geçti. Saldırılar ise devam ediyor.

Son olarak Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Rusya'nın Ukrayna topraklarına bu gece 'Şahed' model insansız hava araçlarıyla (İHA) ve sabah saatlerinde de balistik füzelerle saldırı düzenlediğini duyurdu. Toplam 18 Rus İHA'sının tespit edildiği aktarılan açıklamada, İHA'ların tamamının imha edildiği kaydedildi.

4 KİŞİ FÜZE PARÇALARIYLA YARALANDI

Açıklamada, yerel saatle 04.00 sularında da Rus ordusunun Kiev bölgesine 8 balistik füzeyle saldırı düzenlediğini, füzelerin tamamının Ukrayna uçaksavar füze birimleri tarafından Kiev yakınlarında yok edildiği ifade edildi.

Kiev Şehri Askeri İdare Başkanı Sergey Popko da idarenin Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, vurulan füze parçalarının Kiev'in Darnitsa ilçesine düşmesi sonucu 4 kişinin yaralandığını, evlerin hasar gördüğünü açıkladı.

ASKERİ HAVAALANININ ALTYAPISINA SALDIRMIŞTI

Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, 3-8 Aralık tarihlerinde yüksek hassasiyetli silah ve insansız hava araçları (İHA) ile Ukrayna ordusunun askeri havaalanının altyapısına yönelik saldırı düzenlediklerini açıklamıştı.

Konaşenkov, Rus ordusunun Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki faaliyetlerine ilişkin başkent Moskova'da açıklamalarda bulunurken, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'da askeri unsurları vurmaya devam ettiğini belirtmiş ve şu ifadeleri kullanmıştı:

"Rusya Silahlı Kuvvetleri, 3-8 Aralık'ta, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin askeri havaalanı altyapısına yönelik yüksek hassasiyetli silah ve İHA'lar ile 30 seri saldırı düzenledi. Cephane, topçu mühimmat deposu, askeri teçhizat ve yakıt depoları vuruldu. Ayrıca, Ukraynalı askerlerin konuşlandığı merkezler vuruldu."

12 UKRAYNALI ASKER ESİR ALINDI

Hafta içinde Ukrayna'ya ait 3 "Mig-29" ve "Su-25" tipi savaş uçağı ile "Mi-8" tipi helikopterin, Rus hava savunma sistemlerince vurulduğunu aktaran Konaşenkov, "Hafta içinde 12 Ukraynalı asker esir alındı" ifadesini kullandı.

İgor Konaşenkov, "Askeri operasyonun başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 550 uçak, 257 helikopter, 9 bin 577 insansız hava aracı, 442 hava savunma füze sistemi, 13 bin 894 tank ve zırhlı araç, 1188 çok namlulu roketatar, 7 bin 279 obüs ve havan topu ile 16 bin 56 özel askeri araç imha edildi" diye konuştu.