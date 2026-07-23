Rusya’nın Nijniy Novgorod kentindeki bir cezaevi yakınlarında kedinin tasması dikkat çekti. Görevliler tarafından yakalanan kedinin cezaevine uyuşturucu taşıdığı ortaya çıktı.

Salı günü Nijniy Novgorod’daki 17 No’lu Ceza Kolonisi yakınlarında görevliler, tesise doğru ilerleyen bir kedinin boynunda olağan dışı biçimde hazırlanmış iki kumaş tasma bulunduğunu gördü.

TASMALARDA UYUŞTURUCU MADDE ÇIKTI

Görevliler tarafından yakalanan kedinin üzerindeki tasmalarda yapılan incelemede, mahkumlara ulaştırılmak üzere gizlendiği değerlendirilen yasaklı maddeler tespit edildi. Bunun üzerine olay yerine narkotik madde tespitinde kullanılan eğitimli bir köpek ile köpek eğitmeni çağrıldı. Köpeğin yaptığı kontrol sonucunda tasmalardaki paketlerde uyuşturucu madde bulunduğu teyit edildi.

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KEDİ SERBEST BIRAKILDI

Rusya Federal Cezaevi Servisi (FSIN), 'tüylü kurye' olarak nitelendirdiği kedinin cezaevi yerleşkesine girmeden yakalandığını açıkladı. Yetkililer, hayvanın sağlık durumunun kontrol edildiğini, herhangi bir zarar görmediğinin anlaşılmasının ardından serbest bırakıldığını da bildirdi.

Olayla bağlantılı kişilerin belirlenmesi ve uyuşturucunun kimlere ulaştırılmak istendiğinin ortaya çıkarılması amacıyla inceleme başlatıldığı ifade edildi. Uyuşturucunun türü ve miktarına ilişkin ise bilgi verilmedi.

Hayvanların cezaevlerine yasaklı madde taşımak amacıyla kullanılması Rusya’da daha önce de gündeme gelmişti. Benzer vakalarda kedilerin üzerlerine bağlanan küçük paketler veya özel olarak hazırlanan tasmalar aracılığıyla telefon, uyuşturucu ve diğer yasaklı malzemelerin cezaevi yerleşkelerine sokulmaya çalışıldığı bildirilmişti.

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