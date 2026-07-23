O ülkede bu yıl 7'nci oldu! Gazeteciyi kahvaltı yaparken katlettiler
Meksika'nın Oaxaca eyaletinde gazeteci Francisco Alejandro Leyva, restoranda kahvaltı yaptığı sırada uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Leyva, Meksika'da 2026 yılında suikasta kurban giden 7'nci gazeteci oldu.
Meksika'da gazeteci Francisco Alejandro Leyva öldürüldü.
Yerel polisin açıklamasına göre, gazeteci Francisco Alejandro Leyva, Oaxaca eyaletinin başkentine bağlı San Pablo Etla kasabasındaki restoranda kahvaltı yaptığı sırada silahlı saldırıya uğradı.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Saldırıda gazeteci Leyva olay yerinde hayatını kaybederken, bir kadın da yaralandı.
Oaxaca Valisi Salomon Jara, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada cinayeti kınadı. Jara, eyalet savcılığına soruşturmanın ifade özgürlüğüne karşı işlenen suçlardan sorumlu federal makamlarla koordinasyon içinde yürütülmesi talimatını verdiğini belirtti.
BU YIL 7'NCİ GAZETECİ CİNAYETİ
Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütünün verilerine göre Leyva, Meksika'da 2026 yılında suikasta kurban giden 7'nci gazeteci oldu.
Leyva'nın Facebook'taki haber sayfasında yaptığı son paylaşımda, yerel yetkililerin de katıldığı Guelaguetza Festivali'nin organizasyonuna yönelik eleştirilere yer verildi.