Günde 1 milyon dolar kaybettirdi! Kum fırtınaları komşuyu esir aldı

Irak, 5 Nisan'da ülkeye giriş yapan kum fırtınalarıyla sarsıldı. Ülkede günlerdir etkisini sürdüren doğa olayı nedeniyle birçok kişi nefes darlığı çekiyor. Yeşil Irak Gözlemevi adlı sivil toplum kuruluşu, fırtınanın Irak’a günde yaklaşık 1 milyon dolar kaybettirdiğini ifade etti.

Irak, günlerdir kum fırtınasıyla mücadele ediyor. 5 Nisan'da ülkeye giriş yapan fırtına, Anbar kentini de vurdu.

Anbar İl Sağlık Müdürlüğü, kentin batısındaki ilçelerde etkili olan fırtına nedeniyle 27 kişinin nefes darlığı şikayetiyle hastaneye başvurduğunu açıkladı.

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FIRTINALAR GÜNDE 1 MİLYON DOLAR ZARAR VERİYOR

Anbar Trafik Müdürlüğü, sürücüleri görüş mesafesi konusunda uyararak, "Kentin birçok bölgesini etkisi altına alan fırtına nedeniyle görüş mesafesi büyük ölçüde azaldı. Tüm sürücülerimize en üst düzeyde dikkatli ve temkinli olmalarını önemle hatırlatıyoruz" açıklamasını yaptı.

Yeşil Irak Gözlemevi adlı sivil toplum kuruluşu, kum fırtınalarının sağlık, tarım, ulaşım ve hizmet sektörlerine verdiği zarar nedeniyle Irak’a günde yaklaşık 1 milyon dolar kaybettirdiğini ifade etti.