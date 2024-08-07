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Güney Afrika polisi, banka aracını soymaya çalışan 8 çete üyesini öldürdü

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Güney Afrika polisi, banka aracını soymaya çalışan 8 çete üyesini öldürdü

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Güney Afrika Cumhuriyeti'da çete üyeleri bir bankanın para nakil aracını soymaya çalıştı. Kısa sürede devreye giren polisler, çete üyelerine ateş açtı. Çıkan çatışmada 8 kişi öldü.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Cape Town şehrinde, bir bankaya ait para nakil aracını soyma girişiminde bulunan silahlı kişilerden 8'i polisle girdikleri çatışmada öldürüldü.

Polisten yapılan açıklamaya göre, Cape Town'un gecekondu mahallesi Khayelitsha'da meydana gelen olayda para nakil aracını soyma girişiminde bulunan çeteye operasyon düzenlendi.

Güney Afrika polisi, banka aracını soymaya çalışan 8 çete üyesini öldürdü - 1. Resim

ÇETE ÜYELERİNE ATEŞ AÇILDI

Polisle çatışmaya giren çete üyelerinden 8'i vurularak öldürüldü, 5'i ise gözaltına alındı.

Operasyonda 11 tüfek, 2 tabanca ve yüklü miktarda patlayıcı malzeme ele geçirildi.

Öte yandan, bir milletvekilinin operasyon bölgesinde hazır bulunduğu iddiası tartışmalara neden oldu.

Güney Afrika polisi, banka aracını soymaya çalışan 8 çete üyesini öldürdü - 2. Resim

GEÇEN HAFTA 14 BİN YAKIN GÖZALTI YAPILDI

Polis Bakanı Senzo Mchunu, Güney Afrika Parlamentosu Polis Portföyü Komitesi Başkanı Ian Cameron'un bölgede bulunmasına ilişkin iddialar hakkında, siyasetçilerin polis operasyonlarına müdahale etmemesi gerektiğini söyledi.

Geçen hafta ülke genelinde düzenlenen suçla mücadele operasyonları kapsamında 14 bine yakın şüpheli gözaltına alınmıştı.

Dünyada suç oranlarının en yüksek seyrettiği ülkelerden Güney Afrika'da resmi verilere göre geçen yıl 27 binden fazla kişi cinayet sonucu yaşamını yitirmiş, 16 binden fazla adam kaçırma, 216 binin üzerinde soygun ve 53 bin tecavüz ve cinsel saldırı vakası kayıtlara geçmişti.

Güney Afrika polisi, banka aracını soymaya çalışan 8 çete üyesini öldürdü - 3. Resim

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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