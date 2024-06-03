Hamaney “Donanımlı cumhurbaşkanı olsun” dedi adaylık başvuruları peş peşe geldi! Eski kadın Milletvekili Hamide Zerabadi açıkladı

İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin ölümünün ardından İran halkı 28 Haziran seçimlerine odaklandı. İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney “İslam devriminin temellerine inanan, aktif, üretken ve gerekli donanıma sahip bir cumhurbaşkanına ihtiyacı var" dedi. Eski Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri ile eski kadın Milletvekili Hamide Zerabadi aday olacağını açıkladı. Zerabadi, ülkenin kötüye giden durumuna dikkat çekti.

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, başkent Tahran'da İran İslam Devrimi lideri Humeyni'nin ölümünün 35'inci yıl dönümü nedeniyle düzenlenen törene katıldı. Hamaney burada yaptığı konuşmada Filistin meselesi ve yaklaşan 14'üncü dönem Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Konuşmasının ilk kısmında Hamas'ın Aksa Tufanı Operasyonu'nun uluslararası odağı Filistin'e yönlendirdiğini ve bu meseleyi öne çıkararak öncelikli bir küresel sorun olarak sunduğunu belirten Hamaney, "Filistinliler, düşmanı kaçamayacağı tehlikeli bir konuma sıkıştırdı. İsrail işgalinin sonunun başlangıcına tanık oluyoruz. ABD ve birçok batılı ülke Siyonist İsrail rejimini desteklemeye devam etse de bu işgalci rejimin hiçbir çıkış yolu olmadığını biliyor. Bugün Siyonist rejimin dünya halklarının gözleri önünde yavaş yavaş eridiğine şahit oluyoruz" dedi.

"SEÇİMLERE YÜKSEK KATILIM İRAN HALKI İÇİN BÜYÜK BİR KAZANIM OLACAK"

Hamaney, cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin, "Seçimlere yüksek katılım sağlanması İran milleti için büyük bir kazanım olacaktır. Yaşadığımız trajik olaydan sonra halkın bir araya gelerek yüksek oylarla bir sonraki cumhurbaşkanını seçmesinin dünyaya muazzam bir yansıması olacak. Bu nedenle 28 Haziran seçimleri çok önemli" şeklinde konuştu. Hamaney, "Bu seçimlere katılım şehitlerin cenaze törenine gösterilen yüksek katılımın tamamlayıcısı niteliğinde olacaktır. İran halkının, ekonomik ve kültürel boşluklarını doldururken uluslararası denklemde halkın bölgedeki ve dünyadaki çıkarlarını koruyarak güvence altına alacak, İslam devriminin temellerine inanan, aktif, üretken ve gerekli donanıma sahip bir cumhurbaşkanına ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.

"REKABET HİZMET İÇİNDİR, İKTİDAR MÜCADELESİ İÇİN DEĞİL"

Adaylar arasındaki seçim propagandalarının ahlak ilkelerine uygun bir şekilde gerçekleşmesi gerektiği vurgusunu yapan Hamaney, "İftira atmak, karalamak ve çamur atmak işlerin ilerlemesine yardımcı olmadığı gibi ulusal itibara da zarar verir. Seçim süreci bir şeref ve destan aşamasıdır. Rekabet, hizmet içindir, iktidar mücadelesi için yapılan bir çekişme aşaması değil. Mücadele ve seçim rekabeti alanına giren kardeşlerimiz bunu bir görev olarak görmeli ve görevlerini yerine getirmelidir. Allah'ın izniyle İran milletine layık bir cumhurbaşkanı seçilecektir" şeklinde konuştu.

ADAYLIĞINI AÇIKLADI

İran'da daha önce adaylığı reddedilen eski Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri ile eski kadın Milletvekili Hamide Zerabadi, 28 Haziran'da gerçekleştirilecek cumhurbaşkanı seçimi için adaylık başvurusunda bulundu.

Cihangiri ile Zerabadi, başvuru sürecinin son gününde İçişleri Bakanlığına gelerek adaylıklarını ilan etti.

“ÜLKENİN DURUMU İYİ DEĞİL”

Kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra basına konuşan eski kadın Milletvekili Zerabadi, "Umarım bir gün seçimlerde halk bir kadını cumhurbaşkanı olarak seçer." dedi.

Zerbabadi, cumhurbaşkanı seçilmesi halinde özellikle dış politika alanında gerilimi düşürecek politikalar izleyeceğini söyledi.

Eski Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani döneminde iki dönem Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı görevini yapan Cihangiri de başvuru sonrasında basına yaptığı açıklamada, "Bugün ülkenin durumu iyi değil. Elde ettiğimiz tüm çeşitli başarılara rağmen kalkınma ve büyümeyi sağlayamadık." dedi.

Ülkede enflasyon, yoksulluk, yolsuzluk ve ayrımcılık gibi sorunlar olduğunu dile getiren Cihangiri, "İran, sistemin tüm unsurları arasında uzlaşı sağlandığı takdirde bu sorunların üstesinden gelebilir. Sorunların ve krizlerin tırmanmasını önlemek için geliyorum." ifadelerini kaydetti.

İRAN, SANDIK BAŞINA GİDİYOR

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin 19 Mayıs'ta helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından Anayasa'nın 131. maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Muhbir'e 50 gün süreyle cumhurbaşkanlığı yetkisi verilmişti. Muhbir'in başkanlığında seçim tarihinin belirlenmesine ilişkin düzenlenen toplantıda Anayasayı Koruyucular Konseyi'nin aldığı karar doğrultusunda cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 28 Haziran'da yapılacağı duyurulmuştu.