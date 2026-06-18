İki nükleer güç arasındaki Keşmir gerginliği büyüyor. Pakistan, Hindistan uçaklarına uyguladığı hava sahası kısıtlamalarını 24 Temmuz'a kadar uzattığını duyurdu

Pakistan Havaalanları Yönetimi (PAA), Hindistan’a yönelik uyguladığı hava sahası kısıtlamalarını 24 Temmuz’a kadar uzatma kararı aldı.

Alınan karar doğrultusunda Pakistan hava sahası, Hindistan’a ait tüm ticari ve askeri uçuşların yanı sıra, Hindistan havayolu şirketleri tarafından kiralanmış uçaklara da tamamen kapalı kalmaya devam edecek.

GERİLİM YENİDEN YÜKSELİYOR

İki ülke arasındaki ipler, 22 Nisan 2025 tarihinde Hindistan idaresindeki Cammu Keşmir’in Pahalgam bölgesinde kopmuştu.

Silahlı kişilerin turistleri hedef alarak ateş açması sonucu 26 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının ardından Pakistan ve Hindistan arasındaki tüm ticari ilişkiler askıya alınmış ve karşılıklı olarak hava sahaları kapatılmıştı. Son kararla birlikte uçuş yasağının süresi bir kez daha esnetilmiş oldu.

SU SORUNU DEVAM EDİYOR

Keşmir nedeniyle onlarca yıldır karşı karşıya gelen Hindistan ve Pakistan, şimdi de su kaynakları üzerinden tehlikeli bir gerilimin içine sürükleniyor.

Pakistan, Hindistan'ın 1960 tarihli İndus Suları Anlaşması kapsamında belirlenen su akışını kısıtlama ya da durdurmaya yönelik adımlarının bölgesel istikrarı ciddi şekilde tehlikeye atacağını belirterek, bunun "son derece ciddi ve geri dönüşü olmayan askeri sonuçlar doğurabilecek bir eylem" olarak değerlendirileceği uyarısında bulundu.

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"TEK BİR DAMLA SU BİLE AKMAYACAK" RESTİYLE ASKIYA ALINDI

İki ülke arasındaki fitili ateşleyen ilk kıvılcım, Hindistan Su Bakanı CR Patil’in doğrudan Pakistan’ın varlığını hedef alan asimetrik açıklamaları oldu. Bakan Patil, Hindistan hükümetinin gelecek yıllarda Pakistan topraklarına "tek bir damla su bile" akmamasını sağlamak amacıyla devasa baraj ve altyapı projeleri üzerinde çalıştığını aktardı.

Tarihi arka planda Hindistan 1960'ta imzalanan İndus Suları Anlaşması kapsamında Sutlej, Beas ve Ravi nehirlerinin sularını kullanma hakkını elinde bulundururken Pakistan ise İndus, Jhelum ve Chenab nehirlerinin sularını kontrol etme hakkına sahip. Ancak anlaşma, 22 Nisan'da Hindistan idaresindeki Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde düzenlenen ve 26 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının ardından Yeni Delhi tarafından tek taraflı olarak askıya alınmıştı.

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