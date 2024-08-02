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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Bakan Yardımcısı Navser Nuri, PKK'nın Sincar'dan çıkarılması gerektiğini söyledi

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Bakan Yardımcısı Navser Nuri, PKK&#039;nın Sincar&#039;dan çıkarılması gerektiğini söyledi

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Şehitler ve Enfal Bakan Yardımcısı Navser Nuri, terör örgütü PKK ve diğer silahlı grupların Sincar’dan çıkarılması gerektiğini belirtti.

Irak’ın Duhok kentinde terör örgütü DEAŞ’ın 3 Ağustos 2014’te Sincar’ı işgal etmesi ve Yezidilere yönelik katliamının 10. yılında anma etkinliği düzenlendi.

Katliamda yakınlarını kaybedenler, Yezidi temsilciler ve hükümet yetkililerinin katıldığı etkinlik kapsamında Yezidiler için mum yakıldı, şiirler okundu ve terör örgütü DEAŞ’ın işgaline dair belgesel gösterimi yapıldı.

SİNCAR ANLAŞMASI UYGULANSIN ÇAĞRISI

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Şehitler ve Enfal Bakan Yardımcısı Navser Nuri, terör örgütü PKK ve diğer silahlı grupların Sincar’dan çıkarılması gerektiğini ifade ederek, "Oradaki silahlı gruplar çıkarsa biz de Bakanlık olarak toplu mezarları ortaya çıkarmaya devam edebiliriz.” diye konuştu.

Nuri, şu ifadeleri kullandı:

"Sincar’daki sorunların çözülebilmesi ve kurbanların yakınlarının tazminat alabilmesi için Irak’ın Uluslararası Adalet Divanı’na üye olmasını istiyoruz. Irak 2005’te üye oldu ancak geri çekildi. Irak oraya üye olursa IKBY'ye de kolaylık sağlanmış olur."

Ekinliğin gerçekleştirildiği Laleş Kültür Merkezi Başkanı Said Cerdo da "Irak hükümeti, DEAŞ’tan zarar görenlere tazminat ödemeli ve suçlular cezalandırılmalıdır. Hükümet, Yezidilerle ilgili Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde (UCM) açılan davanın sonuçlanması için girişimlerde bulunmalıdır." dedi.

Yezidilerin evlerine dönebilmesi için terör örgütü PKK’nın Sincar’dan çıkarılmasını öngören Erbil-Bağdat Anlaşması'nın da uygulanmasını isteyen Cerdo, Sincar’da durumun normalleşmesi halinde Yezidilerin evlerine geri dönebileceğini söyledi.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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