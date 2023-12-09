Irak'ta yeni bir yangın faciası! Çoğu öğrenci 14 kişi hayatını kaybetti

9 Aralık 2023 11:34 - Güncelleme Tarihi: 9 Aralık 2023 11:40

Editör: Fatih Uğur / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Irak yeni bir yangın faciasıyla sarsıldı... Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin Erbil kentinde gece saatlerinde yangın çıktı. Soran ilçesindeki 14 katlı öğrenci yurdunda çıkan yangında çoğunluğu öğrenci olmak üzere 14 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi ise yaralandı.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Yangını söndürmek için olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına almayı başardı.

KAYMAKAMDAN AÇIKLAMA

Soran Kaymakamı Helgurd Şeyh Necip olayın ardından düzenlediği basın toplantısında, öğrenci yurdu olarak kullanılan binada 60 kişinin bulunduğunu ve yangında 7 kişinin yaralandığını açıkladı. Necip açıklamasında, hayatını kaybedenler arasında bir üniversite hocasının da bulunduğunu kaydetti.

DÜĞÜN SALONUNDAKİ YANGINDA YANGINDA 93 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Geçtiğimiz Şubat ayında Irak'ta yine dehşete düşüren bir yangın meydana gelmişti. Musul'a bağlı Hamdaniye ilçesinde bir düğün salonunda çıkan yangında 93 kişinin hayatını kaybetmiş, 100'den fazla kişi ise yaralanmıştı.