Irak'ta yeni bir yangın faciası! Çoğu öğrenci 14 kişi hayatını kaybetti
Editör: Fatih Uğur / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Irak'ın Erbil kentinde 14 katlı öğrenci yurdunda çıkan yangında, çoğu öğrenci 14 kişi hayatını kaybetti. Ölenlerden birinin üniversite hocası olduğu açıklandı.
Irak yeni bir yangın faciasıyla sarsıldı... Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin Erbil kentinde gece saatlerinde yangın çıktı. Soran ilçesindeki 14 katlı öğrenci yurdunda çıkan yangında çoğunluğu öğrenci olmak üzere 14 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi ise yaralandı.
YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Yangını söndürmek için olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına almayı başardı.
KAYMAKAMDAN AÇIKLAMA
Soran Kaymakamı Helgurd Şeyh Necip olayın ardından düzenlediği basın toplantısında, öğrenci yurdu olarak kullanılan binada 60 kişinin bulunduğunu ve yangında 7 kişinin yaralandığını açıkladı. Necip açıklamasında, hayatını kaybedenler arasında bir üniversite hocasının da bulunduğunu kaydetti.
DÜĞÜN SALONUNDAKİ YANGINDA YANGINDA 93 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ
Geçtiğimiz Şubat ayında Irak'ta yine dehşete düşüren bir yangın meydana gelmişti. Musul'a bağlı Hamdaniye ilçesinde bir düğün salonunda çıkan yangında 93 kişinin hayatını kaybetmiş, 100'den fazla kişi ise yaralanmıştı.