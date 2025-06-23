İran ABD üslerine mi saldıracak? "Amerikalılar sığınaklarda kalsın" denen Katar'da hava sahası kapatıldı

Katar, bölgedeki gelişmeler ışığında güvenlik nedeniyle ülkenin hava trafiğinin geçici olarak durdurulduğunu duyurdu

Katar, bölgedeki gelişmeler ışığında güvenlik nedeniyle ülkenin hava trafiğinin geçici olarak durdurulduğunu duyurdu.

Katar Dışişleri Bakanlığı, Katar'ın bölgesel gerginliklerin ortasında ziyaretçilerin ve bölge sakinlerinin güvenliğini sağlamak için hava sahasındaki uçuşları geçici olarak askıya aldığını açıkladı.

UÇUŞLARDA ACİL ÖNLEM

Doha Uluslararası Havalimanı'nda onlarca uçuş yönlendirildi veya yere indirildi.

ABD: SIĞINAKLARDA KALIN

ABD'nin Katar'daki büyükelçiliği, İran'ın nükleer tesislerine yönelik ABD saldırılarına misilleme tehdidinde bulunmasının ardından, ülkedeki Amerikalılara “yerlerinden ayrılmamalarını” tavsiye etti. Diğer bazı Batılı büyükelçilikler de bu uyarıyı yineledi.

İran’ın 190 kilometre güneyinde, Basra Körfezi’nin karşı kıyısında yer alan doğalgaz zengini Katar, ABD’nin bölgedeki en büyük askeri üssü olan Al Udeid Hava Üssü’ne ev sahipliği yapıyor.

ABD büyükelçiliği internet sitesinde şu ifadelere yer verdi:

Aşırı tedbirli davranmak adına, Amerikan vatandaşlarının bir sonraki duyuruya kadar bulundukları yerde kalmalarını tavsiye ediyoruz.

Daha sonra, İngiltere ve Kanada da ABD’nin güvenlik uyarısını gerekçe göstererek kendi vatandaşlarına benzer tavsiyelerde bulundu.

İran Silahlı Kuvvetleri, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, ABD'nin üç nükleer tesise düzenlediği ağır saldırıların ardından "ciddi ve öngörülemez sonuçlar" doğuracağı tehdidinde bulundu.

KATAR ALARMA GEÇTİ

Katar’a komşu olan ve ABD Beşinci Filosu’na ev sahipliği yapan Bahreyn’deki ABD Büyükelçiliği ise, X (eski Twitter) üzerinden yaptığı açıklamada, “çalışanlarının bir kısmını geçici olarak uzaktan çalışmaya geçirdiğini” duyurdu.

Bahreynli yetkililer ise, "bölgesel koşullar" nedeniyle hükümet çalışanlarının çoğuna ikinci bir duyuruya kadar evden çalışma talimatı vermişti.

Doha’daki ABD uyarısının ardından, Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ansari, yabancı büyükelçiliklerin yaptığı uyarıların “mutlaka belirli ya da güvenilir bir tehdit olduğu anlamına gelmediğini” söyledi.

X üzerinden yaptığı paylaşımda, “Devletin güvenlik durumunun istikrarlı olduğunu kamuoyuna bir kez daha bildirmek isteriz” ifadelerini kullanan el-Ansari, Katar’ın bölgedeki gerilimi düşürmek için yoğun diplomatik çabalarını sürdürdüğünü belirtti.

Pazar günü, ABD Dışişleri Bakanlığı, dünyadaki tüm Amerikalılara, İsrail ile İran arasındaki savaş nedeniyle “artırılmış dikkat” göstermeleri çağrısında bulunmuştu.

13 Haziran'da İsrail’in İran’a yönelik ilk hava saldırısının ardından, Katar’daki ABD büyükelçiliği, personeline ve ABD vatandaşlarına, “artırılmış dikkatli olunması” ve “Al Udeid Hava Üssü’ne yapılan zorunlu olmayan seyahatlerin sınırlandırılması” tavsiyesinde bulunmuştu.