Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > İran ABD üslerine mi saldıracak? "Amerikalılar sığınaklarda kalsın" denen Katar'da hava sahası kapatıldı

İran ABD üslerine mi saldıracak? "Amerikalılar sığınaklarda kalsın" denen Katar'da hava sahası kapatıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
İran ABD üslerine mi saldıracak? &quot;Amerikalılar sığınaklarda kalsın&quot; denen Katar&#039;da hava sahası kapatıldı
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Katar, bölgedeki gelişmeler ışığında güvenlik nedeniyle ülkenin hava trafiğinin geçici olarak durdurulduğunu duyurdu

Katar, bölgedeki gelişmeler ışığında güvenlik nedeniyle ülkenin hava trafiğinin geçici olarak durdurulduğunu duyurdu.

Katar Dışişleri Bakanlığı, Katar'ın bölgesel gerginliklerin ortasında ziyaretçilerin ve bölge sakinlerinin güvenliğini sağlamak için hava sahasındaki uçuşları geçici olarak askıya aldığını açıkladı.

İran ABD üslerine mi saldıracak? Orta Doğu'da büyük hareketlilik: Katar hava sahasını kapattı - 1. Resim

UÇUŞLARDA ACİL ÖNLEM

Doha Uluslararası Havalimanı'nda onlarca uçuş yönlendirildi veya yere indirildi.

İran ABD üslerine mi saldıracak?

ABD: SIĞINAKLARDA KALIN

ABD'nin Katar'daki büyükelçiliği, İran'ın nükleer tesislerine yönelik ABD saldırılarına misilleme tehdidinde bulunmasının ardından, ülkedeki Amerikalılara “yerlerinden ayrılmamalarını” tavsiye etti. Diğer bazı Batılı büyükelçilikler de bu uyarıyı yineledi.

İran’ın 190 kilometre güneyinde, Basra Körfezi’nin karşı kıyısında yer alan doğalgaz zengini Katar, ABD’nin bölgedeki en büyük askeri üssü olan Al Udeid Hava Üssü’ne ev sahipliği yapıyor.

ABD büyükelçiliği internet sitesinde şu ifadelere yer verdi:

Aşırı tedbirli davranmak adına, Amerikan vatandaşlarının bir sonraki duyuruya kadar bulundukları yerde kalmalarını tavsiye ediyoruz.

Daha sonra, İngiltere ve Kanada da ABD’nin güvenlik uyarısını gerekçe göstererek kendi vatandaşlarına benzer tavsiyelerde bulundu.

İran Silahlı Kuvvetleri, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, ABD'nin üç nükleer tesise düzenlediği ağır saldırıların ardından "ciddi ve öngörülemez sonuçlar" doğuracağı tehdidinde bulundu.

KATAR ALARMA GEÇTİ

Katar’a komşu olan ve ABD Beşinci Filosu’na ev sahipliği yapan Bahreyn’deki ABD Büyükelçiliği ise, X (eski Twitter) üzerinden yaptığı açıklamada, “çalışanlarının bir kısmını geçici olarak uzaktan çalışmaya geçirdiğini” duyurdu.

Bahreynli yetkililer ise, "bölgesel koşullar" nedeniyle hükümet çalışanlarının çoğuna ikinci bir duyuruya kadar evden çalışma talimatı vermişti.

Doha’daki ABD uyarısının ardından, Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ansari, yabancı büyükelçiliklerin yaptığı uyarıların “mutlaka belirli ya da güvenilir bir tehdit olduğu anlamına gelmediğini” söyledi.

X üzerinden yaptığı paylaşımda, “Devletin güvenlik durumunun istikrarlı olduğunu kamuoyuna bir kez daha bildirmek isteriz” ifadelerini kullanan el-Ansari, Katar’ın bölgedeki gerilimi düşürmek için yoğun diplomatik çabalarını sürdürdüğünü belirtti.

Pazar günü, ABD Dışişleri Bakanlığı, dünyadaki tüm Amerikalılara, İsrail ile İran arasındaki savaş nedeniyle “artırılmış dikkat” göstermeleri çağrısında bulunmuştu.

13 Haziran'da İsrail’in İran’a yönelik ilk hava saldırısının ardından, Katar’daki ABD büyükelçiliği, personeline ve ABD vatandaşlarına, “artırılmış dikkatli olunması” ve “Al Udeid Hava Üssü’ne yapılan zorunlu olmayan seyahatlerin sınırlandırılması” tavsiyesinde bulunmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı
Suriye'de kiliseye saldırıyı planlayan teröristler yakalandı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Suriye'de kiliseye saldırıyı planlayan teröristler yakalandı - DünyaSuriye'de kiliseye saldırıyı planlayan teröristler yakalandıTürkiye’den Filistin’e büyük jest: UNRWA’nın yeni merkezi İstanbul’da - DünyaFilistin'e yardımda Türkiye merkez olduİsrail bir ülkeyi daha bombaladı! - Dünyaİsrail bir ülkeyi daha bombaladı!WhatsApp alarmı! ABD Temsilciler Meclisi resmen yasakladı: Güvenlik açığı kabul edilemez! - DünyaWhatsApp’a yasak geldi!Tahran için acil tahliye uyarısı! İran'da askeri noktalara saldırı tehdidi - Dünyaİsrail'den Tahran için acil tahliye uyarısı!Trump'ı İran'a saldırıya iten 2 sebep! B-2'ler neden erken havalandı? - DünyaTrump'ı İran'a saldırıya iten 2 sebep!
Sonraki Haber Yükleniyor...