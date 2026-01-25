İran’da protestoların büyüdüğü, ABD’den gelen sert mesajların gerilimi tırmandırdığı bir dönemde Tahran kulislerini sarsan bir iddia gündeme geldi. Muhalefete yakın kaynaklara göre, İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD saldırısı endişesiyle güvenli bir yeraltı tesisine alındı. Aynı iddialarda, Hamaney’in günlük yönetim işlerini fiilen oğlu Mesud Hamaney’e devrettiği öne sürüldü.

İran’da protestolar büyürken, ABD’den gelen tehditler Tahran yönetimini harekete geçirdi, başkentte güvenlik tedbirleri üst seviyeye çıkarıldı.

Muhalefete yakın İran International tarafından gündeme taşınan iddiaya göre İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, muhtemel bir ABD saldırısı endişesiyle başkent Tahran’daki güçlendirilmiş bir yeraltı sığınağına alındı.

Haberde, İran rejiminin üst düzey askeri ve güvenlik yetkililerinin, "ABD’den gelebilecek bir saldırı riskinin ciddi biçimde arttığı" yönünde uyarı verdiği ve bu uyarıların ardından Hamaney’in güvenli bir tesise nakledildiği aktarıldı.

Söz konusu tesis, tünellerle birbirine bağlı ve yüksek koruma seviyesine sahip bir yeraltı kompleksi. Hamaney’in daha önceki İsrail saldırıları sırasında da burada kaldığı biliniyor.

İran'ın dini lideri Hamaney kaçtı mı? Yönetimi oğluna devrettiği iddia edildi

YÖNETİM OĞLUNA EMANET

Aynı kaynaklara göre Hamaney’in üçüncü oğlu 53 yaşındaki Mesud Hamaney, Yüce Lider Ofisi’nin günlük işleyişini fiilen üstlendi. Mesud Hamaney’in, rejimin yürütme organlarıyla ana temas noktası haline geldiği ve kritik karar süreçlerinde aktif rol oynadığı bilgisi paylaşıldı.

Tahran’daki günlük düzende dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Muhalefet kanallarına yansıyan bilgilere göre İran dini lideri Hamaney Cuma namazı hutbesinde konuşmadı.

Son haftalarda ise Devrim Muhafızlarının Hamaney’i yalnızca kısa süreliğine sığınaktan çıkarabildiği iddia edildi.

"ABD SALDIRISINA CEVAP VERİRİZ"

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Hamaney’e yönelik herhangi bir saldırının "İran milletine karşı topyekun savaş" anlamına geleceğini söylemişti. Tahran yönetimi, ABD ya da İsrail kaynaklı bir askeri hamleye "en sert şekilde" karşılık verileceği mesajını yineledi.

ABD ASKERİ HAREKETLİLİĞİ ARTIYOR

ABD’nin Orta Doğu’daki askeri varlığını güçlendirdiği de gelen bilgiler arasında. Uçak gemisi USS Abraham Lincoln’ün bölgeye doğru hareket etti.

USS Lincoln halen Hint-Pasifik Komutanlığı (INDOPACOM) sahasında bulunuyor. Uçak gemisi grubu, Hint Okyanusu’nda CENTCOM ile INDOPACOM arasındaki sınır hattını henüz geçmedi.

İRAN MENZİLİNE HENÜZ GİRMEDİ

Açıklamada, USS Lincoln’ün henüz Umman Körfezi’ne ulaşmadığı ve bu nedenle İran’a yönelik doğrudan saldırı menzilinde olmadığı hatırlatıldı. Geminin mevcut konumunun, İran’a karşı askeri bir harekat için yeterli olmadığı kaydedildi.

Açık kaynak verilerine dayandırılan değerlendirmede, uçak gemisi taarruz grubunun bölgeye ulaşmasının günler sürebileceği belirtildi. Mesafe ve seyir hızı dikkate alındığında, USS Lincoln’ün operasyonel pozisyona geçmesinin en erken birkaç gün, hatta bir haftayı bulabileceği ifade edildi.

