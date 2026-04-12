İran basınına göre Tahran yönetimi ABD ile yeni bir görüşme turu planlamıyor.

İran ve ABD arasındaki gerilimde diplomatik kanallar tamamen tıkanma noktasına geldi. İslamabad'da gerçekleşen 21 saatlik kritik zirveden sonuç çıkmamasının ardından Tahran yönetimi, Washington ile yeni bir müzakere turu planlamadığı öne sürüldü

WASHİNGTON MASADAN KAÇMAK İÇİN BAHANE ARIYOR

Müzakere heyetine yakın kaynaklar, Fars Haber Ajansı'na yaptığı açıkalamada, ABD heyetinin masadan ayrılmak için bilinçli olarak bahane ürettiğini öne sürdü:

" Washington yönetiminin beklentilerini düşürmeye ve uzlaşmaya yanaşmaması, yeni bir görüşme ihtimalini tamamen ortadan kaldırdı."

ASKERİ GÜÇLE ALINAMAYAN KAZANIMLAR MASADA İSTENDİ

İran tarafı, müzakerelerin kilitlenmesinin ana nedeni olarak ABD'nin tavrını gösterdi. Yapılan açıklamalarda, Washington'un savaş sürecinde askeri yollarla elde edemediği kazanımları diplomatik masada talep ettiği iddia edildi. Bu taleplerin Tahran tarafından "aşırı" bulunması, ortak bir çerçeve oluşturulmasını engelledi.

JD VANCE: ANLAŞMA OLMADAN DÖNÜYORUZ

Krizin küresel boyutu, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in açıklamalarıyla daha da netleşti. Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yürütülen yoğun temasların ardından konuşan Vance, "21 saattir bu konuyla uğraşıyoruz. İranlılarla bir dizi önemli görüşme yaptık ancak bir anlaşmaya varamadık" dedi.

"AŞIRI TALEPLER SÜRECİ KİLİTLEDİ"

İran medyasında yer alan bilgilerde, İslamabad'da tarafların uzlaşamamasının temel sebebi olarak ABD'nin dayatmaları gösterildi. Tahran yönetimi, ABD'nin gerçekçi olmayan ve tek taraflı kazanç hedefleyen talepleri nedeniyle yeni bir müzakere turuna ihtiyaç duyulmadığı görüşünde birleşti. Şu an için iki ülke arasında diplomatik bir temas trafiği öngörülmüyor.

