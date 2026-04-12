The New York Times'ın yayımladığı istihbarat raporuna göre Çin paravan şirketler aracılığıyla Tahran’a kritik mühimmat ve hava savunma füzesi sağlarken, Rusya ise ABD gemilerinin yerini tespit etmesi için Devrim Muhafızları’na uydu verilerini açtı.

ABD istihbaratı, Çin'in, ABD ve İsrail’in operasyonlarıyla başlayan savaşta İran’a mühimmat desteği sağlamış olabileceğini ve çatışmalarda daha aktif bir rol üstlendiğini iddia etti.

The New York Times'ın (NYT) haberine göre Washington, Pekin ve Moskova’nın "örtülü" yardımlarının seyrini yakından takip ediyor.

Çin, bazı paravan şirketler aracılığıyla İran’a askeri üretimde kullanılan kimyasal madde, yakıt ve kritik bileşen sevkiyatına onay vermişti.

İstihbarat yetkilileri, Pekin yönetiminin son dönemde İran’a "MANPADS" olarak bilinen omuzdan atılan hava savunma füzeleri göndermiş olabileceği iddiasını da değerlendiriyor. Ancak yetkililer, füzelerin sahada kullanılıp kullanılmadığı kesin değil.

RUSYA’DAN DEVRİM MUHAFIZLARI’NA UYDU DESTEĞİ

İddiaların bir diğer odağında ise Rusya yer alıyor.

ABD istihbaratına göre Moskova, İran Devrim Muhafızları Ordusu’na uydu verileri sağlayarak ABD gemileri ile bölgedeki askeri hedeflerin tespit edilmesine yardımcı oldu. Rusya’nın ayrıca gıda ve öldürücü olmayan askeri malzeme desteği sunduğu, ancak doğrudan silah tedariki konusunda Washington’u provoke etmemek adına temkinli davrandığı da iddialar arasında yer aldı.

Trump ekibinin Çin konusunda bilgilendirildiğini öne süren NYT, şunları yazdı:

"Çin hükümeti içindeki bazı isimlerin İran’a doğrudan askeri destek verilmesini savunduğu belirtiliyor. Çin’in uzun süredir koruduğu 'mesafeli destek' tutumunun, savaşın seyriyle birlikte daha aktif bir müdahaleye dönüşüp dönüşmeyeceği Washington'da ciddi bir güvenlik endişesi olarak nitelendiriliyor."

