İsrail, açlığı silah olarak kullanıyor! Binlerce tır Gazze kapısında beklemede

Siyonist ordunun yaklaşık 11 aydır bombaladığı Gazze’de hayatta kalan yüz binlerce Filistinli, yardım tırlarının girişine izin verilmediği için temel ihtiyaç malzemelerine ulaşmakta zorluk çekiyor.

Türkiye, AFAD ve Kızılay koordinasyonunda 50 bin tonu aşkın insani yardım malzemesini Gazze’ye ulaştırırken, Refah sınır kapısında binlerce tır yüklü malzemenin geçişine izin verilmiyor.

İsrail’in 7 Ekim’den bu yana yoğun bombardıman altındaki Gazze’de çoğu çocuk 40 binden fazla kişi hayatını kaybederken sağ kalan yüz binlerce Filistinli ise temel ihtiyaç malzemelerine ulaşmakta zorluk çekiyor. Birçok ülke tarafından çatışmaların durması çağrısı yapılırken, Gazze’ye insani yardım ulaştırılması için Türkiye’de AFAD ve Türk Kızılay koordinasyonunda yoğun çalışma yapılıyor.

YÜZDE 70'İ GAZZE'YE ULAŞTI

Türk Kızılay Uluslararası İşler ve Göç Hizmetleri Genel Müdürü Alper Küçük, Filistin İnsani Yardım Operasyonu kapsamında 50 bin tonu aşkın insani yardım malzemesini bölgeye ulaştırdıklarını belirterek AFAD ile koordinasyon hâlinde 11 yardım gemisini Mersin’den Mısır’a gönderdiklerini, 849 tır yüküne denk gelen bu yardımların yüzde 70’inin Gazze’ye ulaştığını aktardı.

Gazze’ye insani yardımların ulaştırılmasında karşılaşılan en büyük zorluğun sınır kapılarından geçişe izin verilmemesi olduğunu ifade eden Küçük “Nisan ve mayıs aylarında bölgeye günlük 150 ila 200 tır insani yardım malzemesi ulaşabiliyordu ancak ağustos ayının ilk 10 gününde bu sayı ortalama 19 tıra kadar düştü. Mısır tarafında binlerce tır Gazze’ye girebilmek için 3 aydır bekliyor” dedi.

SALGIN TEHDİT EDİYOR

Bölgede temiz su, gıda ve sağlık hizmeti gibi en temel ihtiyaçların karşılanamaz hâle geldiğini vurgulayan Küçük, Gazze’deki son duruma ilişkin şu verileri paylaştı: 50 binden fazla çocuk akut yetersiz beslenmeye bağlı sağlık problemi yaşıyor. 5 yaş altı 346 bin çocuk ile hamile veya emziren 160 bin kadının takviye gıdaya gereksinimi var. Nüfusun yüzde 90’ına denk 1,9 milyon kişi yerinden edilmiş durumda ve bu nüfusun tamamına yakını aşırı kalabalık ve altyapısı olmayan çadır kamplarında hayatını sürdürüyor. Bu yüzden bölgede çocuk felci dâhil pek çok salgın hastalık halk sağlığını tehdit ediyor.

YARDIM GİRİŞİ NEREDEYSE TAMAMEN KISITLI

İHH Dış İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Emre Kaya da Gazze’ye insani yardımların sürekli devam eden bombardıman altında ulaştırılmaya çalışıldığını vurgulayarak “Sürekli devam eden bir kriz var. Bombardıman durmuyor. Evet, biz yardım yapıyoruz ama bu yardımlar devam eden bir felaketin ortasında gerçekleşiyor” dedi. Yeryüzü Doktorları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Yahyahan Güney ise “Şehir muhasara altında ve dış dünyadan her türlü malzeme ve hizmet girişi engelleniyor” diye konuştu.

Sadakataşı Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Özdal da İsrail’in beklediği sonucu elde edemeyince açlığı bir silah olarak kullanmaya başladığını, insani yardımların girişini neredeyse tamamen kısıtladığını söyledi.