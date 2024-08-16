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Gazze'de zorunlu göç... İsrail hiç beklemeden vurdu, Hamas "soykırım"a işaret etti

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Gazze&#039;de zorunlu göç... İsrail hiç beklemeden vurdu, Hamas &quot;soykırım&quot;a işaret etti

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İsrail, 1 milyondan fazla sivilin sığındığı Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr Balah kentinin doğu bölgelerinin boşaltılması uyarısında bulunmasının ardından Filistinliler yine göç yoluna düştü. İsrail, uyarının hemen ardından Han Yunus'u bombaladı.

Filistin topraklarını işgal eden İsrail, abluka altındaki Gazze'de 10 aydır katliam yapıyor. 7 Ekim'de başlayan soykırım saldırıları Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilen ateşkes müzakerelerine rağmen sürüyor. İsrail, bugün 1 milyondan fazla sivilin sığındığı El-Mevasi bölgesine saldıracağını duyurdu. Uyarının ardından Filistinliler yine göç yoluna düştü, İsrail ise Han Yunus'u bombaldı.

FİLİSTİNLİLER YİNE GÖÇ YOLUNDA

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr Balah kentinin doğu bölgelerinin boşaltılması çağrısı yaptı. İsrail'in tahliye uyarısının ardından Han Yunus kentindeki Asdaa bölgesinde derme çatma çadırlarda yaşayan Filistinliler, yanlarına aldıkları eşyalarla güvenli olduğunu düşündükleri bölgelere doğru göç etmeye başladı. Nereye gideceğini bilmeyen Filistinlilerin kimisi yaya, kimisi at ve eşek arabalarıyla kimisi ise özel araçlarıyla göç yoluna düştü.

Gazze'de zorunlu göç... İsrail hiç beklemeden vurdu, Hamas

İSRAİL İKAZIN HEMEN ARDINDA SALDIRIYA BAŞLADI

İsrail Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentine yaptığı tahliye uyarısının hemen ardından kentteki Hamed bölgesine saldırı düzenledi. Saldırı sonrası bölgeden dumanlar yükseldi.

Gazze'de zorunlu göç... İsrail hiç beklemeden vurdu, Hamas

HAMAS: İSRAİL, GAZZELİLERİ GÖÇE ZORLAYARAK "SOYKIRIMI" DERİNLEŞTİRİYOR

Hamas Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rışk, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlileri göç etmeye zorlamasının, Filistin halkının maruz kaldığı toplu cezalandırma ve "soykırımı" derinleştirdiğini belirtti.

Rışk, yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail'in savunmasız sivillere karşı saldırılarında, Filistinlilerin iradesini kırmak ve acılarını artırmak amacıyla yerinden etmeyi bir silah olarak kullandığını" kaydetti.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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