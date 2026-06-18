İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa’ar, AB'nin en üst düzey diplomatı Kaja Kallas'ı İsrail'e yönelik "iftira kampanyası" yürütmekle suçlayarak, açıklamalarını geri çekene kadar tüm diplomatik temasları askıya aldığını duyurdu.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa’ar, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile tüm diplomatik temasları ve ilişkileri tamamen kestiğini açıkladı.

Sa’ar, kişisel X (Twitter) hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Kallas’ın kapalı kapılar ardında İsrail’i Güney Afrika’daki ırkçı "apartheid" rejimine benzettiği yönündeki haberlere tepki göstermediğini ileri sürdü.

"İSRAİL'E KARŞI TAKINTILI BİR ADALETSİZLİK VAR"

AB’nin yeni dış politika şefi Kallas’ın bir süredir İsrail Devleti’ne karşı takıntılı ve açık bir adaletsizlikle hareket ettiğini öne süren İsrailli Bakan, Kallas’ın geçen ay Meksika’ya gerçekleştirdiği resmi ziyaret sırasında, basına kapalı ve gizli görüşmelerde İsrail’in Filistinlilere yönelik politikalarını ırkçı apartheid rejimine benzettiğini hatırlattı.

Sa’ar, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Sayın Kallas, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi, bir süredir İsrail Devleti'ne karşı takıntılı bir şekilde ve açık bir adaletsizlikle hareket etmektedir. Kısa süre önce, Meksika ziyareti sırasında İsrail'i Güney Afrika'da var olan ırkçı apartheid rejimiyle kıyasladığı yayımlandı. Bu ağır açıklamayı kınayan çok sayıdaki Avrupalı seçilmiş temsilciye teşekkür ediyorum. Ancak bugüne kadar kendisi tarafından bu ciddi ifadeyle ilgili herhangi bir yalanlama, açıklama yapılmamıştır.

"Bu nedenle, İsrail Devleti'nin Dışişleri Bakanı olarak, dünyadaki tek Yahudi devlete — aynı zamanda Orta Doğu'daki tek demokrasiye yönelttiği bu iftirayı geri çekene kadar Sayın Kallas ile tüm temasları kesmekten başka seçeneğim kalmamıştır. Ve ben de bunu yapıyorum."" dedi.

İsrail bu kez AB'nin dış politika şefi Kallas'ı hedef aldı! "Tüm temasları askıya alıyoruz"

NELER OLMUŞTU?

İsrail konusunda ise Kallas'ın mayıs ayında Meksika'da yaptığı temaslarda İsrail'in Filistinlilere yönelik uygulamalarını Güney Afrika'daki apartheid rejimine benzettiği yönündeki haberler, bazı AB diplomatlarının tepkisini çekmişti.

Kallas'ın açıklamalarının AB'nin resmi pozisyonunu yansıtmadığını savunan diplomatlar, Birlik adına konuşan bir yetkilinin bu tür ifadeler kullanmasının sorun oluşturduğunu ifade etmişti.

Öte yandan İspanya, İrlanda ve Slovenya'nın da aralarında bulunduğu bazı üye ülkeler, İsrailli yetkililere yaptırım uygulanması ve İsrail'e karşı daha sert tedbirler alınmasını talep ederken, Birlik içinde bu konuda ortak tutum oluşturulamıyor. Kallas da üye ülkeler arasındaki görüş ayrılıklarını gideremediği gerekçesiyle eleştiriliyor.

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