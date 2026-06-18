Türkiye, Latin müziğinin dünyaca ünlü yıldızlarından Ricky Martin’i ağırlamaya hazırlanıyor. Ülkemizde geniş bir hayran kitlesine sahip olan sanatçı, 11 Temmuz’da İstanbul’da sahne alacak. İstanbul KüçükÇiftlik Park’ta konser verecek olan Ricky Martin, Türkiye’ye gelmeden önce özel istekleriyle gündeme geldi. Martin’in ‘çamur banyosu’ talebi dikkat çekti.

Latin müziğinin yaşayan efsaneleri arasında gösterilen Ricky Martin, dünya turnesi kapsamında İstanbul’da hayranlarıyla buluşacak. Uzun süredir Türkiye’de konser vermesi beklenen ünlü sanatçının 11 Temmuz’daki performansı, müzikseverler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor.

OKSİJEN KAPSÜLÜ VE ÇAMUR BANYOSU İSTEĞİ

İstanbul konseri öncesinde hazırlıklarına başlayan Ricky Martin’in bazı özel taleplerde bulunduğu öğrenildi. Ünlü yıldızın, Türkiye ziyareti sırasında oksijen kapsülü terapisi ve çamur banyosu deneyimi istediği belirtildi.

54 yaşındaki sanatçının, doğal mineraller içeren çamur banyolarının vücudu yenilediğine inandığı ve daha önce de farklı ülkelerde benzer doğal bakım uygulamalarını deneyimlediği öğrenildi. Doğal yaşam ve bütünsel iyi yaşam uygulamalarına ilgi duyan Ricky Martin’in, Türkiye’de de Anadolu’nun yüzyıllardır süregelen geleneksel bakım yöntemlerinden faydalanmak istediği ifade edildi.

Ricky Martin’den İstanbul konseri öncesi şaşırtan talep! Listede ‘çamur banyosu’ var

KONSER ÖNCESİ RİTÜELİ BELLİ OLDU

Ricky Martin’in ekibi, konser öncesi dinlenme alanlarıyla ilgili hazırlıklarını da sürdürüyor. Ünlü sanatçı için meditasyon ve nefes çalışmaları yapabileceği özel bölümlerin oluşturulacağı, İstanbul’daki konser öncesinde oksijen terapisi ve doğal bakım ritüelleriyle hazırlık yapacağı öğrenildi.

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