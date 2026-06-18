Başarılı oyuncu Beren Saat, yıllardır hayalini kurduğu müzik kariyerinde yeni bir adım attı. İlk şarkısı CapitaliZoo ile gündeme gelen ünlü oyuncu, şimdi de ilk albümü Exuberance ile dinleyici karşısına çıktı. Albüm, yayınlanmasının ardından sosyal medyada yorumlar gecikmedi. Yeni şarkısı Honey Bee’yi beğenmeyen dinleyciler “Bütün suç Kenan’da, insan bir müzisyen olarak doğruyu söyler” , “Senin sesin yok ki… Sesin yok” gibi yorumlarda bulundu.

Oyunculuk kariyerinde Hatırla Sevgili, Aşk-ı Memnu, Fatmagül'ün Suçu Ne?, Aşk-ı Memnu ve Muhteşem Yüzyıl Kösem gibi birçok başarılı projede yer alan Beren Saat, bu kez müzik alanındaki projesini ortaya koydu. Yaklaşık üç yıl süren hazırlık sürecinin ardından hayata geçirdiği projede, eşi Kenan Doğulu'nun da desteğini alan Saat, müzik yolculuğundan vazgeçmedi.

Beren Saat’in ‘Honey Bee’ şarkısına eleştiri yağdı! Herkes eşine yüklendi: “Bütün suç Kenan’da!”

SOSYAL MEDYA KARIŞTI

Elektronik pop ve dans ritimlerini bir araya getiren Exuberance albümü, tamamen İngilizce şarkılardan oluşuyor. Kendi sözlerini yazdığı albümle yeni bir sayfa açan Beren Saat, bir yandan cesaretiyle övgü alırken bir yandan da "oyunculuğu daha güçlü" yorumlarıyla tepkilerin hedefinde yer aldı.

Beren Saat’in ‘Honey Bee’ şarkısına eleştiri yağdı! Herkes eşine yüklendi: “Bütün suç Kenan’da!”

Ünlü oyuncunun yeni şarkısı Honey Bee için hazırlanan klibi de albümle birlikte yayınlandı. Ancak şarkıyı beğenmeyen takipçileri Saat’i eleştirmeden edemedi.

Beren Saat’in ‘Honey Bee’ şarkısına eleştiri yağdı! Herkes eşine yüklendi: “Bütün suç Kenan’da!”

İşte Beren Saat’e yapılan yorumlardan bazıları…

-Bütün suç Kenan’da, insan bir müzisyen olarak doğruyu söyler.

- Benim de kocam doktor ama ameliyat yapacağım diye ısrar etmiyorum.

- Stüdyonuz falan var ablacığım. Kendi aranızda söyleyin bu şarkıları bizi bulaştırmayın artık ya.

- Ama senin sesin yok ki… Sesin yok.

- Arkadaşlarının zorla katıldığına eminim ama kanıtlayamam.

- İnsan neden diye sormadan yapamıyor.

-İyisin hoşsun güzelsin de peki ama neden?

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