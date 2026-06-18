Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü İsmail Kartal oldu. Yaşanan gelişme ardından İsmail Kartal'ın hayatı ve kariyeriyle ilgili bilgiler gündeme geldi. Peki, Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü İsmail Kartal kimdir?

Fenerbahçe ekibiyle ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Teknik direktör adayları arasında adı geçmeyen İsmail Kartal Fenerbahçe'nin yeni hocası oldu. İsmail Kartal, 2 kez Türkiye 21 yaş altı millî futbol takımı ve 6 kez Türkiye millî futbol takımı forması olmak üzere toplam 8 kez millî formayı giymiş bir isim.

İSMAİL KARTAL KİMDİR?

Türk teknik direktör ve eski millî futbolcu olan İsmail Kartal, 15 Haziran 1961 tarihide dünyaya geldi.

Futbol yaşantısına Sarıyer'de başlamıştır. Daha sonra Gaziantepspor'a transfer olmuştur. İki yıl bu kulüpte oynadıktan sonra, 1983-1993 yılları arasında top koşturduğu Fenerbahçe'de 235 maç oynadı, dokuzu penaltıdan olmak üzere 15 gol attı. 1993-1994 sezonunda Denizlispor'da 32 maçta 12 gol atarak futbolculuk kariyerinin en verimli dönemini yaşamış, 1994-1995 sezonda Adanaspor'da oynadıktan sonra aktif futbolculuğu bırakmıştır.

İsmail Kartal kimdir? Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü İsmail Kartalın kariyeri

İSMAİL KARTAL TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

Fenerbahçe altyapısında çalıştıktan sonra ilk teknik direktörlük deneyimini Kardemir Karabükspor'u çalıştırarak yaptı. Daha sonra Sivasspor'un başına geçti ve Yiğidoları sezon sonu takımı 1. Lig şampiyonu yapıp tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıkardı. İsmail Kartal, 2006-2007 sezonunda Mardinspor'un başında başlamış, sezon ortasında görevinden ayrılarak Malatyaspor'un başına geçmiştir. Ardından Malatyaspor'u bırakıp FB TV'de yorumculuğa başlamıştır. 2007-2008 sezonunun 18.haftasının ardından Orduspor'un başına geçti. 2008-2009 Konya Şekerspor teknik direktörlüğünü yapmıştır.

2010-2014 sezonları arasında Fenerbahçe'de yardımcı antrenör olarak görev yaptı. 2014-2015 sezonu başında, teknik direktörlüğe getirildi. Fenerbahçe'deki teknik direktörlük kariyerinde ilk derbi galibiyetini 8. haftada deplasmanda oynandığı Beşiktaş maçını 2-0'lık skorla elde etmiştir. 11 Ekim 2015 tarihinde Süper Lig ekiplerinden Eskişehirspor ile anlaşmıştır. 12 Kasım 2015 tarihinde Eskişehirspor'daki görevinden istifa etti. 2017-18 sezonu başında Ankaragücü ile anlaşan Kartal sezon sonunda ligi ikinci bitirerek 6 sezon aradan sonra takımı Süper Lig'e çıkartma başarısını gösterdi.

2023-24 sezonunda, üçüncü kez Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğünü yaptı. Kartal yönetiminde takım, sezonu deplasmanda mağlubiyet yaşamadan, sezonun en çok gol atan takımı olarak, 99 puanla ligde ikinci sırada tamamladı. Sezon sonunda ise görevine son verildi.

2025 yılının ilk yarısında, 24 Ocak 2025 – 30 Haziran 2025 tarihleri arasında Persepolis FC'nin teknik direktörlüğünü yapmış ve takımın başında toplam 16 maça çıkmıştır.

Aslen Rizeli olan Kartal, evli ve 2 çocuk babasıdır..

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