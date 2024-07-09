İsrail ile İran destekli güçler arasında sert çatışma! Ölü ve yaralılar var

Gazze'de aylardır katliam yapan İsrail, Lübnan'daki İran destekli Hizbullah güçleri ile yoğun çatışmalarını sürdürüyor. İsrail ile Hizbullah arasında yaşanan bugünkü çatışmalarda 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı.

7 Ekim'de Hamas'ın saldırısını bahane ederek aylardır Gazze'ye saldıran İsrail, bu kez İran destekli Hizbullah güçlerini bahane ederek Lübnan'a saldırıyor.

İran destekli Hizbullah güçleri ile İsrail arasında uzun bir süredir devam eden karşılıklı çatışmalar giderek hız kazandı. Bugün yaşanan çatışmalarda ölü ve yaralılar var.

HİZBULLAH 40'TAN FAZLA FÜZE ATTI, YARALILAR VAR

Hizbullah, Lübnan topraklarından işgal altındaki Golan Tepeleri'ne 40'tan fazla roket attı. Hizbullah'ın Lübnan'dan düzenlediği roket saldırısında, İsrail ile iş yapan insansız hava aracı (İHA) şirketinin temsilciliğini yürüten bir ABD vatandaşının yaralandığı açıklandı. Aynı zamanda İsrail ordusu roket saldırısında 2 kişinin ağır yaralandığını duyurdu.

ÜST DÜZEY İSMİN KORUMASI ÖLDÜ

İsrail'in Lübnan'a gerçekleştirdiği saldırıda ise Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın eski koruması Yasir Nemir Karniş öldü.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan çatışmalarda ölen Hizbullah mensubu sayısı 366'ya yükselmiş oldu.