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Haberler > Dünya > İsrail ordusu, Gazze'nin doğusunda yardım bekleyen Filistinlileri vurdu: Çok sayıda ölü ve yaralı var

İsrail ordusu, Gazze'nin doğusunda yardım bekleyen Filistinlileri vurdu: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
İsrail ordusu, Gazze&#039;nin doğusunda yardım bekleyen Filistinlileri vurdu: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Haber, Açıklama, Haber

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Filistin resmi haber ajansı WAFA, İsrail ordusu'nun, Gazze'nin doğusunda yardım bekleyen Filistinlileri hedef aldığını duyurdu. Saldırıda onlarca kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişinin de yaralandığı öğrenildi.

İsrail ordusu, Gazze'ye yönelik abluka ve saldırıların 6. ayında ramazan ayını da kana buladı.

Yardım girişine engel olan, 2 milyondan fazla insanı açlık ve kıtlığa sürükleyen İsrail, Kuveyt Kavşağı'nda yardım bekleyen sivillere ateş açtı. 

15 ÖLÜ, 150 YARALI

İlk belirlemelere göre korkunç saldırıda 14 kişi hayatını kaybetti, en az 150 kişiyi de yaralandı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada yaşananların, İsrail'in yeni ve korkunç bir katliam yapma yönündeki önceden planlanmış niyetini gösterdiği vurgulandı.

Açıklamada, Kuveyt Kavşağı'nda zorlu saha durumuna rağmen ölü ve yaralıların tahliye sürecinin devam ettiği belirtilerek, hastanelere ulaşan yaralıların sağlık durumunun ciddiyeti nedeniyle ölü sayısının artabileceği kaydedildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre de İsrail'in, Kuveyt Kavşağı'nda insani yardım bekleyen Filistinlileri hedef alması sonucu onlarca kişi öldü ve yaralandı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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