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İsrail Savunma Bakanından 'ateşkes' açıklaması! "Kabul ettik ve kararlılıkla arkasındayız"

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Gazze Şeridi, İsrail Ordusu, Filistinli, Haber

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İsrail Savunma Bakanı Gallant, Gazze'de saldırılarını sürdüren ülkesinin, ABD Başkanı Biden'ın açıkladığı 3 aşamalı ateşkes teklifinin 'kararlılıkla arkasında olduğunu' söyledi.

 

İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ndeki zulmüne devam ediyor. Saldırılarda 40 bine yakın Filistinli hayatını kaybetti, on binlercesi ise yaralandı. İsrail, kadın-çocuk ayırt etmeden sivilleri katletmeye devam ederken, ateşkese dair yeni bir açıklama geldi.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile görüşmesinin başında ülkesinin Gazze’deki saldırılarına ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamasında ABD ile yaşanan anlaşmazlıklara değinen Gallant, "ABD halkını aileleri olarak gördükleri, anlaşmazlıklar ortaya çıkabileceğini ancak her ailede olduğu gibi bunu ev içinde tartıştıklarını" ileri sürdü.

"ABD İLE GAZZE'DEKİ HEDEFLERİMİZ AYNI"

İsrail ve ABD’nin Gazze’ye saldırılarda 'aynı hedefleri olduğunu' iddia eden Gallant, İsrail'in Biden’ın ateşkes teklifini 'kabul ettiği ve kararlılıkla arkasında olduğunu' savundu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da daha önceki bir röportajında Gazze’de kısmi bir anlaşma yapmaya hazır olduğunu belirtmesine rağmen İsrail’in Biden’ın ateşkes teklifine bağlı olduğunu savunmuştu.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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