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İsrail Tel Aviv'e balistik füzeyle saldırı düzenlendi! Ölü ve yaralılar var

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
İsrail Tel Aviv&#039;e balistik füzeyle saldırı düzenlendi! Ölü ve yaralılar var
Tel Aviv, Abd Büyükelçiliği, Husiler, Haber

Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Filistin topraklarında soykırım yapan İsrail, 3. Dünya Savaşı'nı başlatmak için bölgeyi ateş çemberine çevirdi. Suudi Arabistan merkezli El Arabiya, Husilerin Tel Aviv'e bir balistik füze gönderdiğini, saldırıda ayrıca dört adet İHA'nın kullanıldığını duyurdu. Gece saatlerinde patlamayla şoke olan İsrailliler sokaklara döküldü. ABD Büyükelçiliği yakınlarında bir kişi öldü.

İsrail'in başkenti Tel Aviv'in merkezinde, ABD Büyükelçiliği yakınlarında insansız hava aracı nedeniyle meydana gelen patlamada bir kişinin hayatını kaybettiği ve dört kişinin de yaralandığı bildirildi.

İsrail Tel Aviv'e balistik füzeyle saldırı düzenlendi! Ölü ve yaralılar var - 1. Resim

"İSRAİL'İ VURAN BALİSTİK FÜZEYİ HUSİLER ATEŞLEDİ"

Suudi Arabistan merkezli El Arabiya, saldırının Husiler tarafından düzenlendiğini duyurdu ve İsrail'e bir balistik füze, dört İHA ateşlendiğini iddia etti. Tel Aviv Belediye Başkanı Ron Huldai, gece yarısı meydana gelen ölümcül saldırının ardından kentin "yüksek alarm durumuna geçtiğini" bildirdi.

İsrail'in başkenti Tel Aviv'in merkezinde, ABD Büyükelçiliği yakınlarında insansız hava aracı (İHA) nedeniyle meydana gelen patlamada bir kişinin hayatını kaybettiği ve dört kişinin de yaralandığı bildirildi.

İsrail Tel Aviv'e balistik füzeyle saldırı düzenlendi! Ölü ve yaralılar var - 2. Resim

GECE SAATLERİNDE KORKUTAN PATLAMA

İsrail'in başkenti Tel Aviv'in merkezinde ABD Büyükelçiliğine yakın noktada gece saatlerinde güçlü bir patlama oldu.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızından yapılan açıklamaya göre, 50 yaşlarında bir adam isabet eden şarapnel nedeniyle hayatını kaybetti.

İsrail Tel Aviv'e balistik füzeyle saldırı düzenlendi! Ölü ve yaralılar var - 3. Resim

Sağlık ekipleri, ikisi evinde ikisi de sokakta şarapnel ve patlamanın etkisiyle yaralanan dört kişiye müdahale etti.

İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, Tel Aviv'deki patlama "bir hava unsuru" nedeniyle meydana geldi ve uyarı sirenleri çalmadı.

İsrail Tel Aviv'e balistik füzeyle saldırı düzenlendi! Ölü ve yaralılar var - 4. Resim

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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