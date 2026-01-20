İsrail ordusu, Lockheed Martin tarafından İsrail için üretilen “F-35i Adir” savaş uçaklarından üçünü daha teslim aldı.

ABD menşeli savaş uçağı F-35’in İsrail versiyonuna “Adir” adı veriliyor. Hâlihazırda elinde 40’ın üzerinde “hayalet savaş uçağı” Adir bulunan İsrail Hava Kuvvetleri’nin toplam 75 adet “Adir”e sahip olması planlanıyor. İsrail, Nisan 2025’te de üç adet “F-35i Adir” savaş uçağını teslim aldığını duyurmuştu. F-35’lerin “Adir” versiyonunda kanatlara takılan silah bölmeleriyle mühimmat kapasitesi 8 bin 100 kilograma kadar artırılmıştı.

