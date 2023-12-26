İsrail'den utanç vesikası! Filistinli kadın ve çocukları soyup teşhir ettiler

26 Aralık 2023 09:30 - Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2023 11:07

Palestinian Quds News Network'ten yayınlanan bir videoda, onlarca Filistinlinin soyulup bir stadyuma götürüldüğü ve teşhir edildiği görüntülendi.

Çocuk, kadın ve yaşlıların bulunduğu kalabalığın yarı çıplak soyularak sıraya dizildiği stadyumda İsrail işgal güçlerine ait tankların namlularının da Filistinli sivillere doğru çevrilmiş olduğu görülüyor.

Ayrıca İsrailli bir askerin elinde battaniye sarılı bir bebek de görüntülere yansıyor.

Vücutlarda dayak ve işkence izlerinin görülebildiği videonun ne zaman çekildiği tam olarak bilinmiyor.

TOPLU İNFAZLAR VAR

Bunun üzerine Akdeniz İnsan Hakları Gözlemevi Başkanı Rami Abdo şu yorumda bulundu:

"Ulu orta infazlar ve toplu tutuklamalar var. İsrail işgal güçlerinin Gazze'deki bir stadyumu toplu gözaltı kampına dönüştürdüğü dehşet verici görüntüler bunlar. Videoda aralarında kadın, yaşlı ve çocukların da bulunduğu yüzlerce sivilin tutuklandığı görülüyor."

Abdo, İsrail'in Gazze'de, zorla yerlerinden edilen sivillerin kıyafetlerini çıkardıktan sonra meydanlarda infaz ettiğini doğruladı.

Son dakika gelişmeleriyle birlikte İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

10:20 Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Gözlemevi (Euro-Med), İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'deki insan hakları ihlallerini rapor haline getirip Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) ve Birleşmiş Milletler (BM) raportörlerine iletti.

10:15 İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 7 Ekim'den bu yana yoğun bombardıman altında tuttukları Gazze Şeridi'nin Filistin yönetimi tarafından yönetileceği beklentisinin "bir hayal olduğunu" ileri sürdü.

09:51 İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nin güneyinde 2 askerinin daha öldürüldüğünü açıkladı.

09:38 İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Nur Şems Mülteci Kampı'na baskın düzenledi.

06:46 İsrail'in 81 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'ye 21 Ekim'den bu yana insani yardım yüklü 4 bin 960 tırın girdiği bildirildi.

06:40 Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ), "savaş sonrası" işgal altındaki Batı Şeria ve abluka altındaki Gazze Şeridi'nin yönetimi için "kendi sorumluluğu dışında" teknokrat bir hükümetin kurulmasını reddettiğini duyurdu.

06:01 İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Mısır ve Katar'ın gelecekte Gazze'de yaşananlarla ilgili taraf olamayacağını savundu.

04:51 İsrail basınında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, İsrail Savunma Bakanı Yaov Gallant'ın, İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad Şefi David Barnea ile Gazze'deki İsrailli rehineler meselesini görüşmesini engellediği haberleri yer aldı.

04:10 İsrail basını, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, Gazze'deki Filistinlilerin gönüllü olarak başka ülkelere göç ettirilmesi için çalıştığını yazdı.

03:35 İsrailli insan hakları örgütü B'Tselem, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde insani felaketin inanılmaz biçimde kötüleştiğine dikkati çekti.

02:47 İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği saldırılarda 7 Filistinlinin yaralandığı bildirildi.

02:15 İsrail Savunma Bakanı Yaov Gallant, Lübnan sınırındaki durumun 7 Ekim'den önceki haline dönmesine müsaade edilmeyeceğini söyledi.

02:08 Gazze paylaşımı nedeniyle işine son verilen başrol oyuncusu Melissa Barrera ile gündeme gelen Çığlık-7 adlı filmin yönetmeni Christopher Landon, 'yapımın artık bir kabusa döndüğünü' dile getirerek, görevinden ayrıldığını açıkladı.

01:52 İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İran Devrim Muhafızları Ordusunun Suriye'deki komutanlarından Razi Musevi'nin, İsrail'in, Şam yakınlarına düzenlediği saldırıda öldürülmesine "Tel Aviv zorlu bir geri sayım beklemeli" şeklinde tepki verdi.

01:47 Gazze'deki saldırılarına devam eden İsrail'e koşulsuz desteğini sürdüren ABD yönetiminin önemli isimlerinden Savunma Bakanı Lloyd Austin ile ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın evinin önünde toplanan Filistin destekçileri, Gazze politikası nedeniyle ABD'yi protesto etti.

01:05 İsrail güçleri 81 gündür bombaladıkları Gazze Şeridi'ndeki bir stadyumda, aralarında çocuk ve yaşlıların da olduğu Filistinlileri yarı çıplak soyarak teşhir etti.

00:53 Gazze Şeridi'nin Deyr Belah Mülteci Kampı'nda İsrail saldırılarında evleri yıkılan acil servis çalışanı Sağlık Görevlisi Ahmed Matar'ın, hastaneye getirilen üç çocuğunu teselli etmeye çalışması dikkat çekti.

00:47 İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Gazze'ye atılacak obüs mermilerinden birinin üzerine "size güveniyoruz" yazdı.

00:41 İsrail'in yoğun saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah'ta ailesiyle bir okula sığınan İman el-Mısri isimli hamile kadın dördüz annesi oldu.

00:37 Avustralya'nın Melbourne kentinde, ulusal televizyon kanalında canlı yayınlanan Noel programında, İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi.