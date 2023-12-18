İsraillilerden Hitler itirafı! 'Gazze’yi Auschwitz gibi yapacağız'

18 Aralık 2023 01:21 - Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2023 01:23

Editör: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Metula Konseyi Başkanı David Azoulai, İsrail radyosu 103FM'e verdiği demeçte İsrail'in çatışmalardan kaçan Filistinli Gazzelileri Lübnan'daki mülteci kamplarına göndermesi ve Gazze Şeridi'nin tamamını boşaltıp yerle bir ederek Polonya'daki Auschwitz toplama kampı gibi bir müzeye dönüştürmesi gerektiğini söyledi.

Jerusalem Post'un haberine göre; Ben Caspit ve Yinon Magal'a konuşan Azoulai, "7 Ekim'den sonra insanları güneye gitmeye teşvik etmek yerine onları sahillere yönlendirmeliyiz. Donanma onları zaten yeterli sayıda mülteci kampının bulunduğu Lübnan kıyılarına taşıyabilir. Ardından denizden Gazze sınır çitine kadar, bir zamanlar orada olanları hatırlatacak şekilde tamamen boş bir güvenlik şeridi oluşturulmalı. Bu Auschwitz toplama kampına benzemeli" dedi.

"GAZZE ŞERİDİ BOŞALTILMALI, DÜMDÜZ EDİLMELİ"

"Gazze'deki herkese sahillere gitmelerini söyleyin" diyen Metula Konseyi Başkanı David Azoulai, şu ifadeleri kullandı:

"Donanma gemileri teröristleri Lübnan kıyılarına yüklesin. Tüm Gazze Şeridi boşaltılmalı ve tıpkı Auschwitz'de olduğu gibi dümdüz edilmeli. Burası bir müze haline gelsin, İsrail Devleti'nin yetenekleri sergilensin ve Gazze Şeridi'nde yaşamaktan herkes caydırılsın. Onlara görsel bir temsil sunmak için yapılması gereken budur.

"7 EKİM İKİNCİ BİR 'HOLOKOST'TU"

7 Ekim'de yaşananlar ikinci bir Holokost'tu. Lübnan'da zaten mülteci kampları var ve mülteciler oraya gitmeli."

Azoulai, "Gazze'yi, orada yaşayan insanların çılgınlığını gösteren bir müze olarak hizmet etmesi için ıssız ve yıkılmış halde bırakmalıyız" ifadesini kullandı.

Azoulai daha sonra kuzeydeki durumla ilgili duruşunu netleştirdi ve "Hizbullah Güney'deki durumu gözlemliyor ve eğer doğru bir şekilde ele almazsak bunu bir zayıflık olarak görecekler. Terörizm ne kadar güçlü olursa olsun korku içinde yaşayamayız ya da insanları evlerinden edemeyiz. Kararlı bir şekilde hareket etmeliyiz" dedi.

Azoulai röportajı şöyle bitirdi: "Kuzey'de yerinden edilenler evlerine ne zaman ve nasıl döneceklerini bilmeyi hak ediyorlar. Biz savaş ya da kayıp istemiyoruz. Ancak Hizbullah'ın barışçıl bir şekilde teslim olacağına inanmıyorum."