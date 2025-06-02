İstanbul zirvesinde Rusya’nın talepleri ortaya çıktı: Bu bölgeleri topraklarına katmak istiyorlar

İstanbul’da gerçekleşen ikinci barış zirvesi sonrası Rusya’nın sunduğu memorandumun detaylarına ulaşıldı. Rusya, Luhansk, Donetsk, Zaporijya ve Herson bölgelerinin topraklarına katılmasını ve Ukrayna güçlerinin bu bölgelerden çekilmesini talep ediyor.

Rusya-Ukrayna heyetleri İstanbul’da ikinci barış zirvesi gerçekleştirdi. Görüşmelerin ardından Rusya’nın Ukrayna’ya sunduğu memorandumun detayları ortaya çıktı.

Memorandumda Rusya, Luhansk, Donetsk, Zaporijya ve Herson bölgelerinin kendi topraklarına dahil edilmesini ve Ukrayna güçlerinin bu bölgelerden çekilmesini talep etti. Ayrıca, bu bölgelerin uluslararası arenada Rusya’ya bağlı olarak tanınması istendi.

Ukrayna’nın tarafsız kalması ve askeri ittifaklara katılmaması yönünde taleplerin yer aldığı memorandumda, üçüncü devletlerin Ukrayna topraklarında askeri faaliyet yürütmesinin yasaklanması ve yabancı askeri üslerin kurulmasına izin verilmemesi ifade edildi.

KİTLE İMHA SİLAHLARI VE ASKERİ SINIRLAMALAR

Memorandumda, Ukrayna’nın nükleer ve diğer kitle imha silahlarından arındırılmış bir devlet olarak kalması talep edilirken, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri ve diğer askeri birliklerin personel sayısı ile donanım miktarlarına sınırlamalar getirilmesi, ayrıca askeri oluşumlardaki milliyetçi grupların dağıtılması istendi.

Rusça konuşan nüfusun haklarının tam olarak güvence altına alınması ve Rus diline resmi statü verilmesi de memorandumda yer alan önemli maddeler arasında. Bunun yanında, Nazizm ve Neo-Nazizmin yasaklanması, milliyetçi örgütlerin ve partilerin dağıtılması talep edildi.

Taraflar, çatışmalar sırasında yaşanan zararlar konusunda karşılıklı taleplerden vazgeçilmesini öngören memorandumda, Ukrayna Ortodoks Kilisesi üzerindeki kısıtlamaların kaldırılmasını da istedi.