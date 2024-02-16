İtalya'da inşaat halindeki bina çöktü: 2 işçinin hayatını kaybettiği olayda yas ilan edildi

İtalya'nın Floransa kentinde inşaat halindeki yapı çöktü, 2 işçi hayatını kaybetti. Kayıp 3 işçiyi arama çalışmaları devam ederken kentte yarın için yas ilan edildi. Bazı sendikalar ise acil greve gitme kararı aldı.

İtalyan itfaiyesinin verdiği bilgiye göre, Floransa'nın Mariti Caddesi'ndeki süpermarket şantiyesi sabah çöktü. İlk belirlemelere göre, şantiyede çalışan 2 işçi hayatını kaybetti.

KAYIP İŞÇİLER ARANIYOR

Floransa'nın da bulunduğu Toskana Bölgesi'nin Bölgesel Yönetim Başkanı Eugenio Giani, yaptığı açıklamada, olay anında şantiyede 8 kişinin olduğunu belirterek, "Maalesef kayıplar var. 3 kişi enkaz altından sağ çıkarıldı ve Careggi Hastanesine kaldırıldı. Herhangi bir işaret alamadığımız 3 işçiyi arama çalışmaları sürüyor" dedi.

İtfaiye ekipleri, arama kurtarma köpekleriyle, işçileri bulmak için çalışmalarına devam ediyor.

KENTTE YAS İLAN EDİLDİ

Floransa Belediye Başkanı Dario Nardella ise kentte yarın için yas ilan etti. Görgü tanıkları, çökme anını "Bomba patlamasına benzeyen çok yüksek bir ses çıktı" şeklinde anlattı.

Başbakan Giorgia Meloni de hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı ve gelişmeleri yakından takip ettiğini belirtti.

SENDİKALARDAN GREV KARARI

İşçi ölümlerini protesto etmek üzere bazı sendikaların Toskana Bölgesi'ndeki şubeleri de bugünkü vardiyaların son 2 saati için acil greve gitme kararı aldı.