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İtalya'nın Palermo açıklarında İngiliz bayraklı yelkenli battı! Çok sayıda kayıp var

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İtalya&#039;nın Palermo açıklarında İngiliz bayraklı yelkenli battı! Çok sayıda kayıp var

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki Palermo açıklarında bir yelkenli alabora olarak battı. İngiliz bayraklı yelkenlideki 22 kişiden 7'sinin kayıp olduğu açıklandı.

İtalya'da 22 turisti taşıyan İngiltere bayraklı bir yelkenlinin battı. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 15 kişinin kurtarıldığı açıklandı. Palermo açıklarında alabora olan yelkenlideki 7 kişinin kayıp olduğu belirtildi.

İtalya'nın Palermo açıklarında İngiliz bayraklı yelkenli battı! Çok sayıda kayıp var - 1. Resim

BATAN GEMİDEKİ 7 KİŞİ KAYIP

İtalya'nın Sicilya Adası açıklarında, aralarında 2 Fransız, 1 İrlandalı, 1 Yeni Zelandalı, 1 Sri Lankalı ve 17 İngiltere vatandaşı bulunan yelkenlinin batması sonucu 7 kişinin kaybolduğu ifade edildi.

İtalya'nın Palermo açıklarında İngiliz bayraklı yelkenli battı! Çok sayıda kayıp var - 2. Resim

İtalya Sağlık Güvenliği tarafından yapılan açıklamada, İngiliz bayrağı taşıyan 50 metrelik yelkenlinin gün doğumunda kasırga ve dalgalı denizin vurduğu bölgede battığı ve olayın ardından 1'i çocuk 15 kişinin kurtarıldığı aktarıldı.

İtalya itfaiyesi dalgıçları, kıyıdan yarım mil açıkta, yaklaşık 50 metre derinlikte bulunan geminin çevresinde arama çalışmalarını sürdürüyor.

İtalya'nın Palermo açıklarında İngiliz bayraklı yelkenli battı! Çok sayıda kayıp var - 3. Resim

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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