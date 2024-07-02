Japonya füze denemelerini izlemek için ALOS-4'ü uzaya fırlattı
Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı
Uzay çalışmalarına devam eden Japonya, ALOS-2'nin yerini alacak olan yeni tip ALOS-4'ü H3 roketiyle başarıyla fırlattı. Japonya'nın yeni gözlem uydusu ALOS-4, afet haritalama için veri toplama ile füze denemeleri dahil askeri faaliyetlerin izlenmesi gibi keşif görevleri yürütecek.
Japonya Uzay Araştırma Ajansı (JAXA), H3 roketiyle yeni tip "ALOS-4" gözlem uydusunu başarılı şekilde fırlattığını bildirdi. Ajansın açıklamasına göre JAXA, güneyde Kagoşima eyaletindeki Tanegaşima Uzay Merkezi'nden yeni tip "ALOS-4" gözlem uydusunu fırlattı.
ALOS-2'NİN YERİNİ ALACAK
Japonya Savunma Bakanlığınca geliştirilen kızılötesi sensöre sahip "Gelişmiş Kara Gözlem Uydusu" (ALOS-4), kullanımdaki ALOS-2'nin yerini alacak.
Yeni tip "ALOS-4" uydusu, afet haritalama için veri toplama ile füze denemeleri dahil askeri faaliyetlerin izlenmesi gibi keşif görevleri yürütecek.
Başarıyla fırlatılan H3 roketinin JAXA ve Mitsubishi Heavy Industries ortak üretimi olduğu ve yaygın kullanılan H2A'nın yerini almasının planlandığı aktarıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı