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Haberler > Dünya > Japonya füze denemelerini izlemek için ALOS-4'ü uzaya fırlattı

Japonya füze denemelerini izlemek için ALOS-4'ü uzaya fırlattı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Japonya füze denemelerini izlemek için ALOS-4&#039;ü uzaya fırlattı
Jaxa, Haber

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Uzay çalışmalarına devam eden Japonya, ALOS-2'nin yerini alacak olan yeni tip ALOS-4'ü H3 roketiyle başarıyla fırlattı. Japonya'nın yeni gözlem uydusu ALOS-4, afet haritalama için veri toplama ile füze denemeleri dahil askeri faaliyetlerin izlenmesi gibi keşif görevleri yürütecek.

Japonya Uzay Araştırma Ajansı (JAXA), H3 roketiyle yeni tip "ALOS-4" gözlem uydusunu başarılı şekilde fırlattığını bildirdi. Ajansın açıklamasına göre JAXA, güneyde Kagoşima eyaletindeki Tanegaşima Uzay Merkezi'nden yeni tip "ALOS-4" gözlem uydusunu fırlattı.

Japonya füze denemelerini izlemek için ALOS-4'ü uzaya fırlattı - 1. Resim

ALOS-2'NİN YERİNİ ALACAK

Japonya Savunma Bakanlığınca geliştirilen kızılötesi sensöre sahip "Gelişmiş Kara Gözlem Uydusu" (ALOS-4), kullanımdaki ALOS-2'nin yerini alacak.

Yeni tip "ALOS-4" uydusu, afet haritalama için veri toplama ile füze denemeleri dahil askeri faaliyetlerin izlenmesi gibi keşif görevleri yürütecek.

Başarıyla fırlatılan H3 roketinin JAXA ve Mitsubishi Heavy Industries ortak üretimi olduğu ve yaygın kullanılan H2A'nın yerini almasının planlandığı aktarıldı.

Japonya füze denemelerini izlemek için ALOS-4'ü uzaya fırlattı - 2. Resim

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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