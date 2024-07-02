Japonya füze denemelerini izlemek için ALOS-4'ü uzaya fırlattı

Düzenleyen: Ahmet Öksüz / Kaynak: Anadolu Ajansı 2 Temmuz 2024 08:45 - Güncelleme: 2 Temmuz 2024 08:51 - Güncelleme:

Jaxa, Haber

Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı

Uzay çalışmalarına devam eden Japonya, ALOS-2'nin yerini alacak olan yeni tip ALOS-4'ü H3 roketiyle başarıyla fırlattı. Japonya'nın yeni gözlem uydusu ALOS-4, afet haritalama için veri toplama ile füze denemeleri dahil askeri faaliyetlerin izlenmesi gibi keşif görevleri yürütecek.