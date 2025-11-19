Japonya’nın güneyindeki Oita eyaletine bağlı Saganoseki kasabası, yarım asırdır görülmeyen büyüklükte bir felaketle sarsıldı. Bir evde başlayan ve şiddetli rüzgârın etkisiyle kontrol edilemez hâle gelen dev yangın, kısa sürede tüm yerleşim alanlarına yayılarak kasabayı adeta haritadan sildi. 49 dönümlük alan küle dönerken yüzlerce bina tamamen yok oldu, yüzlerce kişi ise gece yarısı apar topar tahliye edildi. Yangın, 1976 Sakata faciasından bu yana Japonya’nın gördüğü en büyük kentsel afet olarak kayda geçti.

Japonya’nın güneyindeki Oita eyaletine bağlı Saganoseki kasabası, son yılların değil neredeyse yarım asrın en büyük yangını ile sarsıldı. Bir evde başlayan alevler, kuvvetli rüzgarın etkisiyle hızla yayılarak yaklaşık 49 dönümlük alanı küle çevirdi.

Yerel basına göre yangın, depremler nedeniyle çıkanlar hariç tutulduğunda, 1976 Sakata yangınından bu yana Japonya’daki en büyük kentsel felaket olarak kayda geçti.

1 ÖLÜ, 170’DEN FAZLA BİNA TAMAMEN TAHRİP OLDU

Saganoseki’de akşam saatlerinde başlayan yangında, uzun süre haber alınamayan bir kişinin evinde ölü bulunduğu açıklandı.

Alevler hızla yerleşim alanlarına yayıldı ve 170’den fazla bina yandı.

Toplam 110 hanede yaşayan 170 kişi acil olarak tahliye edildi.

Çarşamba sabahı yayınlanan hava görüntülerinde evlerin tamamen enkaza döndüğü, tepelik bölgeden yoğun dumanların yükseldiği görüldü.

ALEVLER ORMANLARA VE ISSIZ ADAYA SIÇRADI

Rüzgar şiddetlendikçe yangın sadece evleri değil, yakındaki ormanlık alanları da etkisi altına aldı. Alevlerin kıyıdan bir kilometreden daha uzak bir ıssız adaya bile ulaştığı bilgisi Japonya kamuoyunda büyük şaşkınlığa neden oldu.

Kyushu Electric Power, bölgede en az 300 evde elektrik kesintisi yaşandığını duyurdu.

ASKERİ DESTEK DEVREDE: SDF HELİKOPTERLERİ SAHADA

Yangının büyüklüğü üzerine Oita Valiliği, Japonya Öz Savunma Kuvvetleri’nden (SDF) acil destek talep etti. Savunma Bakanı Shinjir Koizumi, SDF’nin helikopterlerle yangın söndürme ve keşif uçuşları yaptığını açıkladı.

Bölgede görev yapan yüzlerce itfaiyeci ise gece boyunca çalışma yürüttü. Alevlerin yaklaşık 20 saatlik çabanın ardından büyük ölçüde kontrol altına alındığı bildirildi.

BAŞBAKAN TAKAİCHİ: TÜM DESTEĞİ SAĞLAYACAĞIZ

Japonya Başbakanı Sanae Takaichi, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Soğukta tahliye edilen tüm sakinlere en içten taziyelerimi sunuyorum. Hükümet, yerel yetkililerle işbirliği içinde mümkün olan en fazla desteği sağlayacaktır."

Yangın ve Afet Yönetimi Ajansı’nın bölgeye ek personel gönderdiği, soğutma çalışmalarının sürdüğü aktardı.

