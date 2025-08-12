Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Karın ağrısı şikayetiyle gitmişti! Midesinden çıkanlar doktorları bile hayrete düşürdü: Gider deliği gibi...

Karın ağrısı şikayetiyle gitmişti! Midesinden çıkanlar doktorları bile hayrete düşürdü: Gider deliği gibi...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Karın ağrısı şikayetiyle gitmişti! Midesinden çıkanlar doktorları bile hayrete düşürdü: Gider deliği gibi...
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İngiltere’de yaşayan 14 yaşındaki genç kız yaşadığı şiddetli karın ağrıları sebebiyle doktora başvurdu. Annesi, çocuğunda gıda intoleransı olduğunu düşünürken yapılan tetkiklerde gerçek çok başka çıktı. Genç kız acil ameliyata alınırken, doktorlar bile gördükleri karşısında şaşkına döndü. 

İlginç olay, İngiltere’nin Cornwall şehrinde yaşandı. 14 yaşındaki Erin Collins, geçen yıl kasım ayından bu yana yaşadığı karın ağrıları sebebiyle ailesiyle birlikte doktor doktor gezdi. Yapılan testlerin sonucunda genç kızın karnında sert bir kitle olduğu tespit edildi. Bölgedeki bir çocuk hastanesine kaldırılan Erin, acil şekilde ameliyata alındı. 

DEV BİR TÜY YUMAĞI ÇIKARILDI

Beş saat süren ameliyat sonucunda midesinden dev bir tüy yumağı çıkartılan genç kız, doktorları bile hayrete düşürdü. 

Karın ağrısı şikayetiyle gitmişti! Midesinden çıkanlar doktorları bile hayrete düşürdü: Gider deliği gibi... - 1. Resim

''UYKUSUNDA YEMİŞ OLABİLİR''

Anne Jodie Collins, kızının bebekliğinden beri saçlarıyla oynadığını ancak daha önce hiç saçlarını yediğini görmediğini söyledi. Böylelikle Erin’in uykusunda saçlarını yemiş olabileceğinden şüpheleniliyor.  

''GIDA İNTOLERANSI OLABİLECEĞİNİ DÜŞÜNDÜM''

Genç kız hastanede geçirdiği 10 günün ardından sağlığına kavuşurken, annesi yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

''Erin altı aydır çok kötü mide krampları çekiyordu. Bunu gıda intoleranslarına bağladım, laktoz veya glüten intoleransı olabileceğini düşündüm. Doktorlar bir türlü çözemedi. Gıda intoleransı testleri hiçbir şey bulamadı. Ağrı oldukça şiddetliydi. Çok seyrek oluyordu ama başladığında çok kötü oluyordu. Doktora danıştım ve ultrasona yönlendirdiler ama bir şey çıkmadı, her şey tamamen normaldi. Korkunç gerçek kapsamlı yapılan tetkiklerle ortaya çıktı.''

Karın ağrısı şikayetiyle gitmişti! Midesinden çıkanlar doktorları bile hayrete düşürdü: Gider deliği gibi... - 2. Resim

''GİDER DELİĞİ GİBİ KOKUYORDU''

Midesinden çıkarılan tüy yumağının kokusunun inanılmaz olduğunu vurgulayan doktorlar, ''Sanırım en kötü gider deliği gibiydi. Çürümüş ve şimdiye kadar gördüğümüz yumakların en büyüklerinden biriydi. Dev yumağın midenin neredeyse tamamını kapladığı belirtilirken doktorlar, ''Büyüklüğüne bakınca yıllarca saç yuttuğunu tahmin ediyoruz.'' açıklamasında bulundu. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Sıfır araç aldı, hayatının şokunu yaşadı: Size dönüş yapacağız dediler kimse aramadıBarajlar kuruyor, kuraklık kapıda! Doluluk oranı kritik seviyelere indi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Türklere yönelik yarım asırlık yasak bitiyor! İran Cumhurbaşkanı talimat verdi - DünyaTürklere yönelik yarım asırlık yasak bitiyor!İrlanda’dan dünyayı sarsan karar! "ABD’ye rağmen geri adım yok" - Dünyaİrlanda’dan dünyayı sarsan karar!Bir sigara izmariti 55 bin liraya mal olabilir! Çöpün ise hapse kadar yolu var - DünyaDoğayı kirletmenin bedeli artık çok ağırMali ordusunda darbe girişimi! 45 asker yakalandı - DünyaMali'de darbe girişimi! 45 asker yakalandıABD başına ödül koydu! Venezuela Devlet Başkanı'na destek için halk sokaklara döküldü - DünyaABD başına ödül koydu! Halk destek için sokağa döküldüYunan basını Türkiye'yi öve öve bitiremedi! "Ankara zirveyi kimseye bırakmıyor" - DünyaYunan basını Türkiye'yi öve öve bitiremedi!
Sonraki Haber Yükleniyor...