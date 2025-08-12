Karın ağrısı şikayetiyle gitmişti! Midesinden çıkanlar doktorları bile hayrete düşürdü: Gider deliği gibi...

İlginç olay, İngiltere’nin Cornwall şehrinde yaşandı. 14 yaşındaki Erin Collins, geçen yıl kasım ayından bu yana yaşadığı karın ağrıları sebebiyle ailesiyle birlikte doktor doktor gezdi. Yapılan testlerin sonucunda genç kızın karnında sert bir kitle olduğu tespit edildi. Bölgedeki bir çocuk hastanesine kaldırılan Erin, acil şekilde ameliyata alındı.

DEV BİR TÜY YUMAĞI ÇIKARILDI

Beş saat süren ameliyat sonucunda midesinden dev bir tüy yumağı çıkartılan genç kız, doktorları bile hayrete düşürdü.

''UYKUSUNDA YEMİŞ OLABİLİR''

Anne Jodie Collins, kızının bebekliğinden beri saçlarıyla oynadığını ancak daha önce hiç saçlarını yediğini görmediğini söyledi. Böylelikle Erin’in uykusunda saçlarını yemiş olabileceğinden şüpheleniliyor.

''GIDA İNTOLERANSI OLABİLECEĞİNİ DÜŞÜNDÜM''

Genç kız hastanede geçirdiği 10 günün ardından sağlığına kavuşurken, annesi yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

''Erin altı aydır çok kötü mide krampları çekiyordu. Bunu gıda intoleranslarına bağladım, laktoz veya glüten intoleransı olabileceğini düşündüm. Doktorlar bir türlü çözemedi. Gıda intoleransı testleri hiçbir şey bulamadı. Ağrı oldukça şiddetliydi. Çok seyrek oluyordu ama başladığında çok kötü oluyordu. Doktora danıştım ve ultrasona yönlendirdiler ama bir şey çıkmadı, her şey tamamen normaldi. Korkunç gerçek kapsamlı yapılan tetkiklerle ortaya çıktı.''

''GİDER DELİĞİ GİBİ KOKUYORDU''

Midesinden çıkarılan tüy yumağının kokusunun inanılmaz olduğunu vurgulayan doktorlar, ''Sanırım en kötü gider deliği gibiydi. Çürümüş ve şimdiye kadar gördüğümüz yumakların en büyüklerinden biriydi. Dev yumağın midenin neredeyse tamamını kapladığı belirtilirken doktorlar, ''Büyüklüğüne bakınca yıllarca saç yuttuğunu tahmin ediyoruz.'' açıklamasında bulundu.