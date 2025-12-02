İran'ın Simnan kentinde karısını boğarak öldürdüğü tespit edilen adam idama mahkum edildi. Katil kocanın cezası halkın önünde verildi.

İran devlet televizyonuna göre, Simnan Yargı Başkanı Muhammed Sadık Ekberi konuya ilişkin bilgi verdi.

HALKIN ÖNÜNDE İNFAZ EDİLDİ

Ekberi, "Eşini boğarak kasten öldürmekten suçlu bulunan bir erkeğe verilen kısas cezası, mağdur yakınlarının talebi üzerine ve tüm yasal süreçlerin tamamlanmasının ardından bu sabah Simnan kentinde halkın önünde infaz edildi." dedi.

İHBAR ÜZERİNE ORTAYA ÇIKTI

İranlı yetkili, 2020 yılında yaşanan olayın bir sağlık merkezinin ihbarıyla ortaya çıktığını, uzman ekipler tarafından yapılan inceleme ve soruşturma sonucunda söz konusu adamın eşini kasten öldürdüğünün ortaya çıktığını ifade etti.

