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Kayıplara karışan 5 müzisyenin trajik sonu! Cansız bedenleri korkunç halde bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Kayıplara karışan 5 müzisyenin trajik sonu! Cansız bedenleri korkunç halde bulundu
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Meksika'da 25 Mayıs'ta kaybolan 5 müzisyenin cansız bedeni, ormanlık alanda 'şiddetli şekilde darp edilmiş ve yakılmış' halde bulundu.

Meksika'nın Reynosa kentinde 'Grupo Fugitivo' adlı müzik grubunun 5 üyesi, 25 Mayıs’ta kayıplara karıştı. Kayıp ihbarı yapılan müzisyenlerin cansız bedenleri, ormanlık alanda bulundu.

9 KİŞİ GÖZALTINDA

Tamaulipas Eyalet Savcısı Irving Barrios, müzisyenlerin muhtemelen uyuşturucu kartellerinin tetikçileri tarafından öldürüldüğünü belirtti. Olayla bağlantılı olarak Cartel del Golfo’nun 'Los Metros' fraksiyonuna mensup oldukları değerlendirilen 9 kişi gözaltına alındı.

AİLELERİ PROTESTO DÜZENLEMİŞTİ

Müzisyenlerin kaybolmasının ardından aileleri, yetkililere başvurarak yardım talep etmişti. Reynosa Belediyesi önünde protesto düzenleyen aileler, yolu trafiğe kapatmıştı.

Ülkede özellikle "narcocorridos" olarak bilinen ve uyuşturucu kartellerini öven şarkılar seslendiren grupların, suç örgütlerinin hedefi haline geldiği biliniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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