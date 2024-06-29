Kendisi bile kendine oy vermedi! Seçimlerde sıfır oy alan aday tarihe geçti

Kanada'da düzenlenen ara seçimlerde bağımsız aday olan Felix-Antoine Hamel, sıfır oy alarak tarihe geçti. "Gerçek birliği sağladım" diyen Hamel, seçim sonuçlarına pek de şaşırmadığını söyledi.

Kanada'nın Ontario eyaletinin başkenti Toronto'da 24 Haziran'da düzenlenen ara seçimler, ortaya çıkan ilginç bir sonuçla gündem oldu. Seçimlere bağımsız aday olarak katılan Felix-Antoine Hamel, sıfır oy aldı ve ülke tarihine geçti.

45 yaşındaki müzisyen, "Sonucu gördüğümde 'Demek ki gerçekten birliği sağlayan aday benim' dedim. Herkes bana oy vermemekte hemfikir" ifadelerini kullandı.

ARKADAŞININ TEKLİFİ ÜZERİNE ADAY OLMUŞ

CBC ve Guardian'da yer alan haberlere göre; Hamel, tarih kitaplarında iz bırakmak gibi bir beklentisinin hiç olmadığını belirtti ve "Herhangi bir şekilde Kanada tarihine girmesi beklenen son kişilerden biriyim" dedi.

45 yaşındaki Montrealli müzisyen seçime nasıl girdiğini de anlattı. Hamel, ülkedeki seçim sistemini eleştiren bir örgütteki arkadaşının teklifi üzerine adaylığını koymuş.

Ara seçimlerin düzenlendiği Toronto-St. Paul's bölgesinde bile yaşamadığını belirten Hamel, kampanya için neredeyse hiç çaba sarf etmediğini belirtti.