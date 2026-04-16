Çin vatandaşı Zhang Kequn, geçtiğimiz ay Nairobi'nin uluslararası havaalanında bavulunda 2200'den fazla canlı karıncayla birlikte yakalanmıştı. Kenya'da yargılanan Kequn'a 1 milyon şilin (7.746 dolar) para cezası ve 12 ay hapis cezası verildi.

Çin vatandaşı olan Zhang Kequn isimli şahıs, geçen ay Nairobi'nin uluslararası havaalanında bavulunda 2200'den fazla canlı bahçe karıncasıyla birlikte yakalanmıştı.

Kenya'da yargılanan Kequn'a mahkeme 1 milyon şilin (7.746 dolar) para cezası ve 12 ay hapis cezası verdi. Dava hakimi, verilen cezayla ilgili Kenya'da karınca kaçakçılığı vakalarının artması nedeniyle caydırıcı olması için ağır bir yaptırımın gerekli olduğunu söyledi.

Zhang Kequn'un avukatı ise müvekkilinin verilen cezaya itiraz edeceğini bildirdi.

YARDIM EDEN SERBEST

Kenya vatandaşı Charles Mwangi de Zhang'a karınca temin etmekle suçlanarak bu davada yargılandı. Mwangi suçsuz olduğunu iddia etti ve kefaletle serbest bırakıldı.

Geçen yıl, binlerce karıncayı kaçakçılık yoluyla ele geçirmeye çalışan dört adama da 1'er milyon şilin para cezası verilmişti. Yaban hayatı uzmanları o dönemde, biyolojik korsanlığın fil dişi gibi ganimetlerden daha az bilinen türlere doğru kaydığını söylemişti.

Haberle İlgili Daha Fazlası