'Kış krizi' ABD’yi vurdu: 3 ölü, 9 bin 600 uçuş iptal ABD, son yılların en sert kış fırtınalarından biriyle karşı karşıya. Ülke genelinde etkisini artırması beklenen aşırı soğuk hava dalgası, can kayıplarına ve ciddi altyapı sorunlarına yol açtı. New York’un Manhattan ve Brooklyn bölgelerinde farklı adreslerde evsiz olduğu değerlendirilen 1’i kadın 3 kişinin cansız bedeni bulundu.

'Kış krizi' ABD’yi vurdu: 3 ölü, 9 bin 600 uçuş iptal SICAKLIK EKSİ 12'YE KADAR DÜŞTÜ New York Polisi, ilk incelemelerde olaylarda herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığını, ölümlerin dondurucu soğuklara bağlı olabileceğini açıkladı. Adli tıp ekipleri, kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi için soruşturmalarını sürdürüyor. ABD basını, ölümlerin yaşandığı cumartesi gecesi hava sıcaklığının eksi 12 dereceye kadar düştüğünü aktardı.

'Kış krizi' ABD’yi vurdu: 3 ölü, 9 bin 600 uçuş iptal ULAŞIM FELÇ! 9 BİN 600 UÇUŞ İPTAL Şiddetli fırtına hava ulaşımını da vurdu. FlightAware verilerine göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün için planlanan en az 9 bin 600 uçuş iptal edildi. Önceki gün de 4 binden fazla seferin iptal edildiği belirtilmişti. Yetkililer, fırtınanın tam etkilerinin henüz hissedilmediğine dikkat çekerek yeni iptallerin yaşanabileceği uyarısında bulundu.

'Kış krizi' ABD’yi vurdu: 3 ölü, 9 bin 600 uçuş iptal 500 BİN HANE ELEKTRİKSİZ KALDI Fırtına, enerji altyapısında da büyük aksamalara yol açtı. PowerOutage verilerine göre, sabah saatleri itibarıyla yaklaşık 500 bin hane elektrik kesintilerinden etkilendi. Mississippi, Texas ve Tennessee’de her birinde en az 100 bin hane elektriksiz kalırken; Louisiana ve New Mexico’da da benzer sorunlar yaşanıyor. Elektrik dağıtım şirketlerinin ekipleri, arızaları gidermek için sahada çalışmalarını sürdürüyor.

'Kış krizi' ABD’yi vurdu: 3 ölü, 9 bin 600 uçuş iptal 20 EYALETTE ACİL DURUM İLAN EDİLDİ ABD İç Güvenlik Bakanlığı, başkent Washington’un da içinde bulunduğu Columbia Bölgesi ile birlikte 19 eyalette acil durum ilan edildiğini duyurdu. İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, özellikle güney eyaletlerinde on binlerce kişinin elektriksiz kaldığını belirterek halka uyarılarda bulundu. Noem, “Hava çok daha soğuk olacak. Herkesi yakıt ve gıda stoğu yapmaya çağırıyoruz. Bu süreci birlikte atlatacağız” dedi.

'Kış krizi' ABD’yi vurdu: 3 ölü, 9 bin 600 uçuş iptal EN AZ YARINA KADAR ETKİLİ OLACAK Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS), ülkenin güneydoğusunda yaygın ve yoğun buzlanmaya yol açabilecek uzun süreli ve alışılmadık derecede güçlü bir fırtına beklendiğini açıkladı. Uzmanlar, rekor seviyede düşük sıcaklıkların ve tehlikeli rüzgârların en az yarına kadar etkili olacağını ve günlük yaşamı ciddi şekilde aksatabileceğini vurguluyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası