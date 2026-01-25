Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) 2026 Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı için başvuru süreci merak konusu haline geldi. Adaylar, MSÜ başvurularının sona erip ermediği araştırmaya başladı.

Milli Savunma Üniversite'nde eğitim almak isteyen adaylar tarafından "MSÜ başvuruları bitti mi?" sorusu gündeme geldi. Ölçe, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından sınav takvimi paylaşıldı. Bu kapsamda MSÜ başvurlarının ne zaman sona ereceği belli odlu.

2026 MSÜ başvuru tarihi gündemde! MSÜ başvuruları bitti mi?

MSÜ BAŞVURULARI BİTTİ Mİ?

ÖSYM tarafından duyurulan sınav takvimine göre, MSÜ 2026 başvuruları henüz bitmemiştir. 5 Ocak'ta başlayan başvurular 29 Ocak 2026 tarihinde sona erecek. Adaylar, sınava dair detaylı bilgilere ÖSYM'nin resmi internet üzerinden ulaşabilecek.

MSÜ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden bireysel olarak veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecektir.

2026 MSÜ başvuru tarihi gündemde! MSÜ başvuruları bitti mi?

MSÜ SINAVI HAKKINDA

BAŞVURU SÜRESİ : 05-29 Ocak 2026 (Sınav ücreti ödeme için son gün, 30 Ocak 2026)

SINAV TARİHİ : 01 Mart 2026

SINAV SAATİ VE SÜRESİ : 10.15, 165 dakika

SINAV ÜCRETİ : 700,00 TL

GEÇ BAŞVURU GÜNÜ : 03 Şubat 2026 (Geç Başvuru Gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, %50 artırımlı olarak aynı gün ödenmelidir.)

Haberle İlgili Daha Fazlası