Netanyahu hükümetine yakın kaynaklara göre, ABD yönetimi Refah Sınır Kapısı konusundaki restleşmenin ardından Türkiye’yi Gazze sürecine dahil ederek İsrail’i bilinçli biçimde dışarıda bıraktı.

Netanyahu hükümetine yakın kaynaklar, İsrail basınında çarpıcı bir iddiayı gündeme getirdi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Jared Kushner’in Başbakan Netanyahu ile görüşmek üzere İsrail’e gitmesi sürerken, Witkoff’un Netanyahu’ya karşı bir "intikam planı" hazırladığı öne sürüldü.

İddialarda en dikkat çeken başlık ise Türkiye detayı oldu; Washington’un Ankara’yı sürece dahil ederek Netanyahu hükümetini bilinçli biçimde dışarıda bıraktığını yazdı.

NETANYAHU NEDEN HEDEFTE?

Tel Aviv yönetimine yakın olduğu aktarılan bir kaynak, Washington’un Ankara hamlesinin bilinçli bir adım olduğunu dile getirdi. İddialara göre ABD Başkanı Donald Trump, Netanyahu’nun tüm taleplere rağmen Refah Sınır Kapısı’nın açılmasına direnmesine tepki gösterdi.

Beyaz Saray, Netanyahu'yu cezalandırmak adına tüm itirazlara rağmen Türkiye'yi Gazze planlarında baş aktör olarak gösterdi.

hükümetE yakın olduğu aktarılan bir kaynak, “ABD, Ankara’yı tüm itirazlara rağmen sürece dahil etti. İsrail bilinçli biçimde devre dışı bırakıldı. Bunun nedeni Netanyahu’nun Refah Sınır Kapısı’nın açılmasına karşı çıkması” ifadelerini kullandı.

Tel Aviv basını yazdı: "ABD, Netanyahu’dan Türkiye ile intikam aldı”

WİTKOFF PLANI: TÜRKİYE SINIRDA, İSRAİL DIŞARIDA

İsrail medyası da ABD elçisi Steve Witkoff’un yürüttüğü Gazze planında Türkiye’nin sahaya girmesini Netanyahu’ya karşı açık bir hamle olduğunu yazdı.

Arutz Sheva ve Ynet News’te yer alan haberlere göre üst düzey bir İsrailli yetkili, Türkiye’nin Gazze Barışı Kurulu’na katılımı için şu ifadeleri kullandı:

"Witkoff, en büyük rakibimiz olan Türkiye’yi sınırımızın dibine soktu. Saatler Türkiye ile gerilime doğru işlemeye başladı ve bu bizim güvenliğimiz için ciddi bir tehdit."

Tel Aviv basını yazdı: "ABD, Netanyahu’dan Türkiye ile intikam aldı”

‘NETANYAHU’YA İNTİKAM’ YORUMU

İsrail basınında, Witkoff ve Jared Kushner’in öncülüğündeki Gazze planı, “Netanyahu’ya karşı intikam” başlığıyla servis edildi.

TÜRKİYE VE KATAR MASADA, İSRAİL'E BİLGİ VERİLMEDİ

Ynet’in aktardığına göre Gazze’de ateşkesi denetleyecek Barış Kurulu ve sahada görev yapacak yeni idari yapıya Türkiye ve Katar dahil edildi. İsrailli yetkililer, bu sürecin Tel Aviv ile koordine edilmediğini açıkça dile getirdi.

"İSRAİL’İN FİLİSTİN YÖNETİMİ’Nİ DIŞLAMASIYLA OLUŞAN BOŞLUĞU TÜRKİYE DOLDURDU"

Times of Israel'e (ToI) konuşan bir Arap diplomat, İsrail'in Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın yönetimine karşı tavrı nedeniyle oluşan boşluğun Türkiye ve Katar tarafından doldurulduğunu söyledi.

Netanyahu, Gazze'de konuşlandırılacak Uluslararası İstikrar Gücü'nde (ISF) Türkiye ve Katar'a rol verilmeyeceğini ileri sürmüştü.

Gazze savaşının sonlandırılması için ABD öncülüğünde hazırlanan 20 maddelik barış planı 10 Ekim'de devreye girmişti. Anlaşmanın garantörleri arasında Türkiye, Mısır ve Katar var.

Tel Aviv basını yazdı: ABD, Netanyahu’dan Türkiye ile intikam aldı”

İSRAİL GÜVENLİK KABİNESİ TOPLANIYOR

İsrail güvenlik kabinesi, Gazze’deki Refah Sınır Kapısı’nı gündemine almak üzere bugün toplanıyor.

Tel Aviv yönetimi, ABD’nin Gazze ile Mısır arasındaki Refah geçişinin açılması yönündeki baskısından rahatsız.

Yeni kurulan Filistinli teknokrat komitenin başındaki Ali Shaath, kapının açılacağını açıklarken, ABD Başkanı Donald Trump’ın Barış Kurulu Gazze temsilcisi Nikolay Mladenov da geçişin kısa süre içinde yeniden faaliyete geçeceğini doğruladı.

Gazze ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kpaısı İsrail ablukası nedeniyle Gazze Şeridi'nin dış dünyaya açılan tek kapısı durumunda

Başbakan Benjamin Netanyahu, cumartesi gecesi ABD’li yetkililer Steve Witkoff ve Jared Kushner ile bir araya gelerek Trump’ın başlattığı Gazze ateşkesinin ikinci aşamasını görüştü. İsrail tarafı, Gazze’de tutulan son İsrailli rehine Ran Gvili’nin naaşını bahane ederek Refah Kapısı’nın açılmasına karşı çıkıyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası