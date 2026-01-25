Galatasaray, İspanyol ekibi Girona'dan kiralanan 22 yaşındaki kanat oyuncusu Yaser Asprilla'nın maliyetini KAP'a bildirdi.

Galatasaray, Kolombiyalı kanat oyuncusu Yaser Asprilla'nın maliyetini açıkladı.

Sarı kırmızılılardan KAP'a yapılan bildirimde şu ifadeler kullanıldı:



"Profesyonel futbolcu Yáser Esneyder Asprilla Martínez ve kulübü Girona Futbol Club SAD ile oyuncunun 2025-2026 sezonunun kalan kısmı için bedelsiz geçici satın alma opsiyonlu transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.



Satın alma opsiyonu, şirketimizin tek taraflı ve yazılı talebine bağlı olup, bu talep olmaksızın herhangi bir yükümlülük doğmayacaktır.



Futbolcuya 2025-2026 sezonu için net 1.200.000 euro garanti ücret ödenecektir.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Haberle İlgili Daha Fazlası