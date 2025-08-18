Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Korkusunun üzerine gitmek istedi! İnternetten aldı, canından oldu

Korkusunun üzerine gitmek istedi! İnternetten aldı, canından oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Güncelleme:
Korkusunun üzerine gitmek istedi! İnternetten aldı, canından oldu
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İngiltere’nin Merseyside bölgesinde yaşayan 34 yaşındaki bir adam, birkaç hafta önce internetten satın aldığı örümceğin kendisini ısırması sonucu hayatını kaybetti.

Dehşete düşüren olay, 2 Ağustos’ta yaşandı. Mark Anthony Kirby, internetten satın aldığı beş tane örümceğin kendisini zehirlemesi sonucu hayatını kaybetti.

NEFES ALAMADIĞINI SÖYLEDİ

Elde edilen bilgilere göre, Kirby ailesi ile birlikte gittiği İskoçya tatilinden dönerken rahatsızlandı. Hafta boyunca grip benzeri semptomlar taşıyan adam, 2 Ağustos tarihinde eski eşini arayarak nefes alamadığını ve kendisini iyi hissetmediğini söyledi.

Eski eşinin evine giden Kath, sağlık ekiplerini harekete geçirdi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından iki çocuk babasının hayatını kaybettiği tespit edildi.

Korkusunun üzerine gitmek istedi! İnternetten aldı, canından oldu - 1. Resim

''ÖNCEDEN BÖCEKLERDEN ÇOK KORKARDI''

Olayın ardından açıklamalarda bulunan Kath, ''İki üç hafta önce internetten beş tane örümcek satın almıştı ve onlara hayran kalmıştı. Sanırım bunları yalnız yaşadığı için aldı ama önceden böceklerden çok korkardı.'' ifadelerinde bulundu.

Mark’ın çok iyi bir baba olduğunu vurgulayan Kath, eski eşinin ısırıldığının farkında olduğunu, ancak hastaneye gitmediğini bildirdi.

Adamın kesin ölüm nedeni ise araştırılıyor. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

