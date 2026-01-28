Kremlin'den Esad cevabı! Şara-Putin görüşmesi başlıyor
Kremlin’den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ahmed el-Şaraa’nın Kremlin’de gerçekleştireceği görüşmede Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Suriye’deki varlığının ele alınacağı bildirildi.
Suriye lideri Ahmed Şara, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya gelmek üzere Moskova'ya geldi.
Şara-Putin görüşme öncesinde Kremlin’den yapılan açıklama, Suriye sahasındaki dengeleri yakından ilgilendiren başlıklara işaret etti."
"MASADA RUS ASKERLERİNİN GELECEĞİ VAR"
Kremlin tarafından yapılan bilgilendirmede, Şara ile Putin arasındaki görüşmede Rus askerlerinin Suriye’deki geleceğinin ele alınacağı ifade edildi. Moskova yönetimi, askeri varlık konusunun liderler düzeyinde masaya yatırılacağını duyurdu.
Kremlin mesajında, Suriye’deki liderlik değişiminin ardından iki ülke arasındaki ilişkilerin aktif şekilde geliştiği ifadelerine yer verildi. Moskova ile Şam arasındaki temasların hız kazandığına dikkat çekildi.
