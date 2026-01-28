Kremlin’den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ahmed el-Şaraa’nın Kremlin’de gerçekleştireceği görüşmede Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Suriye’deki varlığının ele alınacağı bildirildi.

Suriye lideri Ahmed Şara, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya gelmek üzere Moskova'ya geldi.

Kremlin'den Esad cevabı! Şara-Putin görüşmesi başlıyor

Şara-Putin görüşme öncesinde Kremlin’den yapılan açıklama, Suriye sahasındaki dengeleri yakından ilgilendiren başlıklara işaret etti."

"MASADA RUS ASKERLERİNİN GELECEĞİ VAR"

Kremlin tarafından yapılan bilgilendirmede, Şara ile Putin arasındaki görüşmede Rus askerlerinin Suriye’deki geleceğinin ele alınacağı ifade edildi. Moskova yönetimi, askeri varlık konusunun liderler düzeyinde masaya yatırılacağını duyurdu.

Kremlin mesajında, Suriye’deki liderlik değişiminin ardından iki ülke arasındaki ilişkilerin aktif şekilde geliştiği ifadelerine yer verildi. Moskova ile Şam arasındaki temasların hız kazandığına dikkat çekildi.

RUSYA KAMIŞLI'DAN ÇEKİLDİ Mİ? ESAD SURİYE'YE VERİLECEK Mİ?

Rus birliklerinin Kamışlı’dan çekilme ihtimaline ilişkin sorular yöneltilirken, Peskov bu başlığı Rusya Savunma Bakanlığına işaret ederek cevapladı. Şam yönetiminin Beşar Esad’ın iadesi talebine ilişkin sorular ise cevapsız kaldı. Rus askeri varlığının geleceğinin liderler düzeyinde ele alınacağı mesajı verildi.

Ayrıntılar geliyor...

