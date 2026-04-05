Kuveyt’te bakanlıklar yerleşkesinde bulunan ve petrol kompleksinde yer alan bina İHA ile hedef alındı. Saldırı sonrası resmi açıklama geldi, işte bölgede son durum...

Kuveyt Maliye Bakanlığı, başkentteki Bakanlıklar Kompleksi binasının İran tarafından düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırısında hasar gördüğünü bildirdi.

Kuveyt resmi ajansı KUNA, Kuveyt Maliye Bakanlığının dün akşam saatlerinde düzenlenen saldırıya ilişkin açıklamasına yer verdi.

BÜYÜK HASAR VAR

Saldırının bakanlık binasında büyük çaplı hasara yol açtığı aktarılan açıklamada, olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı kaydedildi. Açıklamada, "Bakanlıklar Kompleksi binası, 4 Nisan 2026 Cumartesi akşamı İran'ın menfur saldırısı sonucunda bir İHA tarafından hedef alınmıştır." ifadesine yer verildi.

Alınan tedbirler kapsamında Bakanlıklar Kompleksi çalışanlarının 5 Nisan Pazar günü uzaktan çalışma yoluyla faaliyet yürüteceği belirtilen açıklamada, söz konusu gün randevusu olan vatandaşların kabulünün ertelendiği duyuruldu.

