Kuveyt'teki Mina Petrol Rafinerisi'ne saldırı! Dumanlar yükseliyor
Kuveyt Petrol Şirketi, Mina Abdullah Rafinerisi'ne düzenlenen insansız hava aracı saldırısı sonucu tesiste yangın çıktığını bildirdi. Şirket, çalışanların güvenliğini sağlamak ve tesisi korumak için gerekli tüm önlemlerin alındığını belirtti. Henüz can kaybı ve yaralılara ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.
Kuveyt Petrol Şirketi, Mina Abdullah Rafinerisi'ne düzenlenen insansız hava aracı saldırısı sonucu tesiste yangın çıktığını duyurdu.
- Kuveyt Mina Abdullah Rafinerisi'ne saldırı düzenlendi.
- Saldırı insansız hava aracıyla yapıldı.
- Tesiste yangın çıktı.
- Olay Kuveyt Petrol Şirketi tarafından bildirildi.
İran-ABD-İsrail savaşı 20. gününe girerken Orta Doğu'daki ateş hattı giderek büyüyor. İran'ın petrol ve doğalgaz rafineleri ABD-İsrail tarafından hedef alındı. Bunun üzerine Tahran; Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'daki bir dizi enerji tesisini vurdu.
Ayrıntılar geliyor...
