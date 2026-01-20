Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, fabrika denetimi sırasında yaptığı çıkışın ardından Başbakan Yardımcısı Yang Sung Ho’yu görevden aldı.

Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang’da bulunan Ryongsong Makine Kompleksi’ni ziyaret eden Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, birinci etabı tamamlanan modernizasyon çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'un fabrika ziyareti olaylı bitti! "Yetersiz" dedi, başbakan yardımcısını kovdu

Denetim sırasında üst düzey yöneticileri hedef alan Kim, ağır ifadeler kullandı.

"SORUMSUZ, KABA VE YETERSİZ"

Kuzey Kore yönetiminden yapılan açıklamaya göre Kim Jong-Un, projede yaşanan sorunların nedenini açık şekilde dile getirdi.

Kim, “Sorumsuz, kaba ve yetersiz yöneticiler nedeniyle modernizasyon projesi zorluklarla karşılaştı, gereksiz karışıklıklar yaşandı ve ciddi ekonomik kayıplar oluştu” sözlerini kullandı.

Kim, bir fabrikanın yenilenmesinden çok, üst düzey kadroların Kore İşçi Partisi kararlarına yaklaşımının ve hazırlık seviyesinin ortaya çıktığını söyledi.

BÜROKRASİYE YÜKLENDİ

Kim Jong-Un, ilerlemeyi engelleyen anlayışlara karşı sert bir duruş sergilenmesi gerektiğini dile getirdi. "Kökleşmiş sorumsuzluk ve bireysel korumacılık anlayışına ağır bir darbe vurulmalı" ifadeleri dikkat çekti.

Eleştirisinin ardından Başbakan Yardımcısı Yang Sung Ho’nun görevine son verildiği açıklandı.

PARTİ KARARI HATIRLATILDI

Modernizasyon projesinin, Kore İşçi Partisi’nin 8. Kongresi’nde doğrudan Kim Jong-Un tarafından ilan edildiği hatırlatıldı. Projeye rağmen yaşanan aksaklıkların üst yönetim için ciddi bir sınav olduğu hatırlattı.

